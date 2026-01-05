國道4號神岡路段清晨車禍 小貨車遭追撞駕駛拋飛送醫

小貨車遭聯結車自後方撞擊，強大衝擊力道造成林女拋出車外！（圖：國道三隊提供）

國道4號西向9公里、也就是臺中市神岡區路段，今（5）日清晨6時39分發生一起交通事故。警方初步調查，64歲林姓婦人駕駛自小貨車，因不明原因停於外側車道，隨後遭57歲李姓男子駕駛的聯結車自後方撞擊，強大衝擊力道造成林女拋出車外，倒臥於中線車道，意識模糊，送醫急救。

事故發生後，警、消到場處理，並在上午7點31分排除現場，恢復全線通車。李男酒測值為0，林女酒測值尚待檢測。至於實際肇事經過與肇因，警方仍持續調查釐清中。

國道三隊也呼籲用路人，上路前務必檢查車況，避免因機件故障引發危險；如果行車途中發現異常，應立即停靠路肩或避車彎，人員下車後，面向來車移動到安全處，並可利用1968 APP或警政報案功能向國道警方求援，以確保行車安全。(張文祿報導)