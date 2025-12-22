國道4號豐原路段3車連環撞 肇因待調查鑑定

〔記者歐素美／台中報導〕國道4號東向18.1公里豐原路段隧道昨傍晚發生3車連環撞車禍，幸未造成人員傷亡，國道公路警察局第三公路警察大隊泰安分隊獲報到場處理，經酒測，3車駕駛皆未酒駕，肇事經過及肇因研判有待進一步調查鑑定。

昨天下午5時6分左右，謝姓男子(64歲)駕駛轎車行經國道4號東向18.1公里豐原路段的隧道時，撞擊前方蔡男(44歲)駕駛的轎車，致蔡男再追撞前方三姓男子(34歲)駕駛的轎車，3車撞在一起，造成交通一度壅塞，國道警方獲報到場處理，現場於下午5時18分排除，恢復正常交通。

警方表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰3000至6000元罰款，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人應遵守行車速限，並保持安全距離，避免事故發生。

