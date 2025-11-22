國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷

貨車車頭撞得稀巴爛，擋風玻璃碎裂快掉下來，車門也擠壓到變形，但駕駛受困車內失去意識，警消急忙破門救人。（圖／東森新聞）





國道1號南下新竹路段，21日下午3點多發生4車連環撞。一輛小貨車行駛到一半，輪胎脫落砸中後方遊覽車，後方接連兩台大貨車接著撞上。最後方的64歲莊姓駕駛一度受困車內，送醫後宣告不治。

警消：「再一次喔，來123。」往路旁一看，還有3輛車停在國道路肩上，原來剛剛這四輛車撞成一團，釀成1死3傷。

死亡車禍就發生在國道1號南下107公里新竹寶山路段，21日下午接近3點多，一輛小貨車行駛到一半，左後輪突然脫落，砸中後方遊覽車，後方接連兩台大貨車閃避不及，撞上遊覽車，釀成4車連環撞，最後方的64歲莊姓駕駛還受困車內，送醫後宣告不治。

楊梅分隊小隊長戴家財：「本起事故造成自用大貨車，駕駛莊男1人死亡，除該駕駛酒測值待法醫檢測外，其餘各車駕駛酒測值均為0。」

這起事故一度造成國道1號南下嚴重回堵，提醒民眾開車上國道前，千萬要注意車輛狀況，若車輪或零件脫落恐怕會被罰3000到6000元。

