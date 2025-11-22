國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死
國道1號南下107.3公里新竹縣寶山路段21日下午發生嚴重連環車禍，4輛車追撞，造成1名大貨車駕駛傷重不治。事故於下午近3時發生，現場一度受影響，相關單位第一時間前往處理。
國道警方初步調查指出，事故發生在下午2時56分，56歲王姓小貨車駕駛行經國1南下107.3公里處中線車道時，疑似左後車輪突然脫落，輪胎飛出後砸中後方由61歲曾姓男子駕駛的遊覽車。
在同一車道上，第3輛車、25歲莊姓男子駕駛的大貨車因閃避不及撞上遊覽車；接續而來的第4輛、由50歲莊姓男子駕駛的大貨車同樣反應不及，撞上前方大貨車，衝擊力道造成50歲莊姓駕駛重傷，送醫後宣告不治。
更多東森新聞報導
新竹某國中女教師墜樓不治！校方發聲：全力配合調查
新／高雄6歲童狂吐「原因不明」 送醫不治
馬路當賽車場！4豪車「街頭競速」撞超商 店外民眾撞骨折
其他人也在看
國1高雄瑞隆路段追撞事故 1人腿部骨折送醫 (圖)
59歲洪姓男子21日駕駛營業貨運曳引車行經國道1號北向367.8公里處（高雄瑞隆路段），疑因未保持行車安全距離，追撞前方大貨車再推撞貨運曳引車。洪男腿部開放性骨折、意識清醒送醫救治。中央社 ・ 1 天前
日幣破0.2甜甜價 普發1萬元「梭哈」換5萬
日幣持續貶值，民眾將1萬元全數換成日幣，可兌換超過5萬日圓，成為遊日絕佳時機！多位旅遊達人表示，除了匯率創新低，日本住宿價格也大幅降低，機票價格更降至萬元左右。有達人分享存了9張西瓜卡的經驗，若存滿上限可達18萬日圓，為日本旅遊做好準備。儘管也有旅客認為日本物價持續上漲，實際旅遊支出可能並未大幅減少，但整體而言，現在正是赴日旅遊的好時機！TVBS新聞網 ・ 1 天前
宜蘭冬山轎車遭擊落「犁田」 濺起超大泥水花
宜蘭19歲鄭姓男子昨日駕駛黑色轎車行經冬山鄉永和路時，遭路過計程車攔腰撞上，當場被擊落「犁田」，濺起超大泥水花，現場急煞聲響也嚇壞附近居民，計程車因撞車後煞車不及，後車輪卡在田埂間動彈不得，所幸雙方駕駛及乘客僅受輕傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。自由時報 ・ 5 小時前
國1北上楠梓段火燒車！駕駛停路肩急報案 無人傷亡
今（22）日上午10時5分，國道1號北上353公里處、近楠梓交流道一部小客車突冒濃煙、起火燃燒，駕駛緊急將車移至路肩並報案。消防局派遣人車趕抵現場救援，所幸無人受困。中天新聞網 ・ 5 小時前
〈熱門股〉今國光熱成像鏡頭銷售暢旺推股價創7年新高
今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運在熱成像鏡頭銷售暢旺推升獲利重大轉機，本周在單日都有萬張大量成文推升之下，21 日股價收在 55.4 元，周漲 3.55%，股價也改寫今國光 7 年來新高。鉅亨網 ・ 8 小時前
韓國新亭洞連續殺人案確定兇手 10年前已死亡
（中央社首爾21日綜合外電報導）曾被翻拍成韓劇的韓國懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年後，警方今天宣布終於透過DNA確認兇手為大樓管理員A某，他曾因另一起強姦案件入獄，並已於2015年死亡。中央社 ・ 1 天前
獨家／回憶殺！經典80年代神車追風、FZR雙缸碎鈔機
獨家／回憶殺！經典80年代神車追風、FZR雙缸碎鈔機EBC東森新聞 ・ 20 小時前
金派！高雄阿北騎車橫越馬路碰撞機車 父子被控出手毆人
高雄市鼓山區南屏路20日傍晚6點多發生一起車禍並引發肢體衝突，楊姓男子在社群平台控訴，當時騎車時，突然有個阿伯騎車橫向從車道中竄出，他閃避不及撞上，制止對方移車，就被咆哮、掐脖子和拿安全帽毆打，隨後阿伯兒子趕到現場，更是二話不出又朝楊男臉及頭部揮打3拳，楊男因當下無錄影，希望民眾提供影像。自由時報 ・ 5 小時前
宜蘭小黃、轎車相撞墜水田 駕駛乘客4傷送醫！瞬撞影片曝光
宜蘭縣冬山鄉昨天（21日）發生一起車禍事故，杜姓男子駕駛（54歲）一輛計程車行經永和路與美和路一段62巷口時，與鄭男（19歲）駕駛的小客車發生碰撞，導致計程車卡在水溝，小客車則墜入水田中，車禍瞬間全被監視器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
韓劇《信號》翻拍案確定兇手 10年前已病逝
[NOWnews今日新聞]曾被翻拍成韓劇《Signal信號》（시그널）的韓國知名懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年，韓國警方21日宣布終於破獲兇手，是1名大樓管理員，但他已於2015年死亡。根據《...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
快訊／新北隨機攻擊？男持鐵棍襲多名路人釀傷
快訊／新北隨機攻擊？男持鐵棍襲多名路人釀傷EBC東森新聞 ・ 6 小時前
30歲不動產經濟人兼差詐團車手 跑一單賺500被逮要賠287萬
高雄陳姓男子誤信網路投資詐騙，依指示面交287萬元投資款給假冒專員的王姓車手，事後察覺被騙血本無歸，報警提告求償287萬元。王男被逮後辯稱自己也誤蹈求職陷阱，每次取款僅獲500元報酬，還說願以陳男索賠金額的十分之一與陳男和解。但法官查出王男大學畢業還當過不動產經紀人，不採信他辯詞，判決王男須全額賠償287萬元，可上訴。鏡報 ・ 4 小時前
迪士尼豪華度假村傳離奇死亡案！ 一個月內累計第5人「命喪夢幻王國」
美國佛羅里達州「迪士尼世界度假區」近一個月來接連傳出遊客死亡事件，再添第5起死亡，讓號稱「全球最夢幻的地方」蒙上陰影。最新一名死者於11月8日被發現倒臥在迪士尼薩拉托加溫泉度假村（Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa），死亡原因尚未曝光。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到...華視 ・ 5 小時前
基隆居民驚見「屍漂田寮河」7旬翁不明原因落水！人拖上岸已明顯死亡
基隆市信義區田寮河昨天（21日）驚傳溺斃案，警消獲報出動3車、1艇、9人前往救援；並在今天（22日）凌晨發現落水者，拖上岸時，人已明顯死亡；初步了解，死者為78歲林姓老翁，已通知家屬，後續警方報請檢方相驗釐清死因，至於事故原因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
醉爆口角怒砸車！ 男丟酒杯襲警濺血 遭快打壓制
台中2名親戚關係的男子，深夜酒喝多了，不但爆發口角，還砸破路邊休旅車的玻璃，氣氛相當火爆，警方啟動快打部隊到場，要來勸阻衝突，其中梁姓男子情緒激動，把手上的酒杯砸向警員，造成警員左手臂流血受傷，大批警...華視 ・ 4 小時前
毒駕上路栽了！竹市男遇臨檢唾篩呈卡西酮類陽性 罰款吊扣駕照
毒駕上路栽了！新竹市1名蔡姓男子20日晚間吸毒開車上路後遇警方臨檢，因身上散發濃濃的毒品味道，經警方使用毒品唾液快篩檢測，結果男子毒品唾液快篩呈卡西酮類陽性，除被警方當場禁止駕駛，移置保管車輛更罰3萬元到12萬元及吊扣駕照。新竹市警察局表示，近來新興毒品「喪屍菸彈」流竄市面，造成毒駕風險升高，且引起自由時報 ・ 5 小時前
急剎滑車底遭輾腦出血！ 海巡署士兵搶救20天不治
花蓮縣 / 綜合報導 上個月底(10月31日)花蓮吉安鄉，發生一起交通事故，20歲的海巡署士兵，騎車遇到前方有車輛後急剎摔車，結果滑入小客車車底，遭到輾壓，經緊急送醫搶救後，雖然全身有多處擦挫傷、骨盆骨折和腦出血，但生命跡象暫時穩定。不幸的是，醫院搶救20天後，這名海巡署士兵在19日最終急救無效，宣告死亡。警方目前已經調閱監視器，並報請花蓮地方檢察署檢察官相驗完畢，後續也將進一步釐清案情。 一輛黑色轎車準備左轉，突然右後方，一名機車騎士急剎後摔車，人車一路往前滑行在地面刮出火花，竟直接滑進黑車底下遭車輛輾過，騎士的同行友人見狀，趕緊衝下車查看，撞擊聲音之大，連民宅裡的民眾，也紛紛出來查看，趕緊拿起三角錐幫忙擋車，救護人員說：「叫他沒反應，右邊耳後。」救護人員說：「狀況不太好，我們趕快送他去醫院。」警方獲報後，迅速趕到現場協助，將受傷騎士送上擔架，緊急送醫搶救，當事駕駛說：「他自己先跌倒，再一直撞過來，拍謝，車子我開的。」目擊者說：「我們以為他(騎士)會剎車，結果他沒有剎車，人家已經左轉了，他(騎士)想要從左邊超過去，結果他急剎從那邊摔車，滑過來撞到它(黑車)的後面。」車禍意外發生在，花蓮縣吉安鄉自立路二段，10月31日凌晨，20歲的莊姓海巡署士兵，摔車後滑入車底遭到輾壓，造成全身多處擦挫傷、骨盆骨折和腦出血，送醫後生命跡象暫時穩定，不幸的是醫院搶救20天後，在19日最終急救無效宣告死亡，花蓮縣自強消防分隊高級救護員黃競皜說：「那到達現場時發現患者已倒於地上，昏迷叫不醒，那給予急救處置後送往慈濟醫院。」根據了解肇事駕駛，是一名59歲的吳姓男子，由於騎士搶救後宣告不治，警方已報請檢察官相驗完畢，後續也將進一步筆錄釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
左營深夜「怠速擾鄰」竟是酒醉卡車內 65歲男醉昏倒車頭凹陷
事發於凌晨1時許，左營派出所接獲多起住戶報案，指稱一輛轎車在路邊長時間怠速、引擎聲刺耳，疑似駕駛有狀況。警方到場後敲窗叫喚許男，發現他喝得爛醉，雙眼迷濛，說話含糊不清。警方立即進行酒測，呼氣酒測值超過規定標準的0.25mg/L，當場觸犯公共危險罪，警方依法將他逮捕...CTWANT ・ 6 小時前
第一次太緊張？拒檢慘吞18萬罰單＋扣駕照！受驚女騎士：無力繳、求分期
新北市陳姓女子去年騎機車遇酒測攔，拒檢不停，被依法開罰18萬元，吊銷駕駛執照，須參加道路交通安全講習；陳女見到鉅額罰單嚇壞，認為第一次遇到臨檢沒有經驗，受驚嚇才會逃離，且沒錢繳罰單，只能分期，請求不要吊扣駕駛執照及機車牌照，提起行政訴訟，但違規事實明確，法官審理後，駁回告訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前