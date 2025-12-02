國道5號上演高速互丟戰！ 乘客探頭伸手嬉戲互擲不明物品

國道五號南下43公里處發生高速公路危險互丟物品事件，引發民眾憂心。影片顯示一輛銀色小客車與一輛白色小客車的乘客在行駛中探出頭手，互相丟擲不明物品，如同將公路當作競技場。此行為已違反道路交通管理處罰條例，最高可處6000元罰鍰。警方目前正在調閱監視器畫面，釐清事發經過，提醒民眾高速公路上的危險行為可能導致嚴重後果。

國道五號南下43公里處，有兩台車上的乘客在公路上伸出頭手，互丟不明物品。(圖／爆料公社二社）

這起危險行為發生在國道五號南下43公里處，靠近羅東五結交流道出口。根據社群平台分享的影片顯示，外側車道的白色小客車副駕駛座乘客與內側行駛的銀色小客車乘客互相丟擲不明物品。畫面中可見，銀色小客車的乘客先探出身子，朝左方白色小客車丟東西，見對方沒反應又丟了第二次才打中目標，隨後白色小客車的乘客也立即回擊。其中銀色小客車在變換車道時也沒有打方向燈，多項違規行為讓後方駕駛看得心驚膽戰。

廣告 廣告

對於這種危險行為，民眾表示擔憂，認為如果丟出的物品掉在地上，其他車輛需要閃避可能會造成撞車意外，還有民眾表示看到這種情況會盡量保持距離，因為擔心發生意外的危險。頭城分隊小隊長林永峰強調，這類行為已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第15款，行駛中向車外丟棄物品或廢棄物，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。警方表示，目前尚未接獲相關報案，但正在調閱監視器畫面以釐清事發原因。這種在高速公路上互相丟擲物品的行為，如果發生意外，後果不堪設想，呼籲民眾在行車時應遵守交通規則，確保行車安全。

更多 TVBS 報導

國道上躺了人！ 男「摔出車外」1車險失控、後車急剎

7旬男凌晨「騎上國道」 逆撞汽車噴飛亡 2車陷入火海

驚險！國3碧潭段46歲男載母「開到一半突昏迷」自撞護欄

國道跳車案外案！ 男疑「欠債」不還 跳車跑給債主追

