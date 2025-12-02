國道5號上演「瑪利歐賽車」！2車霸佔車道丟水球 國道警出手了

國道5號雙車併行，並且互丟物品，讓網友傻眼怒罵。 圖：翻攝自爆料公社

[Newtalk新聞] 國道5號竟上演現實版「瑪利歐賽車」，行車紀錄器畫面在社群平台瘋傳，2輛自小客車在國道5號南向43公里處相互較勁，不僅任意變換車道，還將頭手伸出窗外互擲垃圾，包括衛生紙團、不明水球等，引發網友痛批：「完全罔顧他人生命！」

後方車輛的行車紀錄器顯示，2輛轎車在國道5號相互較勁，隨意變換車道，隨後銀色轎車內乘客竟搖下車窗丟擲水球，白色轎車駕駛則是以濕衛生紙團回擊，並挑釁露出KO完勝手勢。2車在僅有雙線道的國5長時間並行，嚴重影響交通與行車安全。

影片曝光後隨即引起大批網友怒轟「這種惡搞行為不是開玩笑，是在玩命」、「玩瑪利歐賽車嗎」、「又在製造社會問題」、「惡意逼車、沒保持距離、還沒繫安全帶」、「亂丟垃圾檢舉會有獎金唷」。

國九大隊指出，影片中雙車已涉及違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第15款，即行駛中向車外丟棄物品或廢棄物，依法可處汽車駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰。目前未接獲報案，且影片沒有明確日期時間，正在調閱ETC及CCTV影像追查，以釐清相關原因及責任。

