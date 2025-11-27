國道5號增設冬山交流道 交通部允諾全力支持
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國道5號增設冬山交流道總經費約9.8億元，地方認為除可改善居民進出國道不便，也有利國5銜接蘇花改，緩解冬山、蘇澳交通壅塞問題；可行性評估經縣府修改後，26日已送交通部高公局，立法院交通委員會今天赴宜蘭考察，交通部長陳世凱當場允諾將全力支持。
宜蘭爭取國5增設冬山交流道，去年12月提送修正後報告獲高公局同意，並陳報交通部；交通部日前審查，要求縣府修改4處內容再提送，26日縣府完成修改，盼能爭取過關核定。
交委會召委李昆澤、立委陳俊宇今天到冬山交流道預定地成興路、191縣道路口會勘；高公局說明計畫進度，交通部長陳世凱、宜蘭縣代理縣長林茂盛等人與會。高公局表示，確認縣府已將修正意見回覆並送達高公局後，將立即檢視若無問題會儘速報交通部，再由交通部報請行政院核定。
陳俊宇說，安排考察行程是為讓民眾了解計畫最新進度，增設冬山交流道將有助在地交通疏導，以及降低周邊工業區的運輸成本，預估土地徵收完成後，工程須3年完工，呼籲交通部與高公局加速相關作業，讓建設早日完成。
代理縣長林茂盛說，縣府已編列3.2億元配合款，針對連絡道包括成興路的拓寬及用地取得，皆準備就緒，請中央協助加速核定流程，以便展開後續工程，才能順利於2031年底完工通車。
交通部長陳世凱說，陳俊宇上任立委以來，持續追蹤與推動冬山交流道案，這些日子的公文往返是為讓案件能順利通過行政院核定，也是修正計畫的必經程序，高公局與宜蘭縣府相當積極，且針對側車道、連絡道已取得共識，交通部立場會全力支持，協助爭取核定。
更多自由時報報導
中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……
不尋常！極區上空暖冷空氣對峙 鄭明典聯想到「超強寒流」
身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光
好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空
其他人也在看
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 1 天前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 2 小時前
中國致函聯合國怒控日本 外媒：要各國站隊
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 13 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 6 小時前
疾管署主任指使技工煮飯？ 調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今(26)日公布調查結果。疾管署表示，為釐清事實，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。中天新聞網 ・ 21 小時前
嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導日本首相高市早苗提出「台灣有事、日本有事」一說，讓中國氣得直跳腳，祭出多項制裁措施；民進黨政治人物則以支持日本觀光、大啖海產等行動力挺。綠委王義川先前赴日旅遊，在神社繪馬上寫下「來自台灣國桃園市」，卻遭國民黨立委王鴻薇、牛煦庭批評「台灣少1位國會議員」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（26）日強調，這是委員個人發言風格，他們沒有意見。梁文傑表示「這是委員個人講話風格」，有人喜歡有人不喜歡，沒有什麼意見。至於此說法是否合乎《憲法》，他則回應，中華民國就是在台灣，中華民國現在的領土也只有台灣，世界上很多國家都認為，台灣是個主權獨立國家。媒體提問，是否喜歡王義川的說法？梁文傑說道，這跟他喜不喜歡沒關係，畢竟他是政府官員，尊重立委講的話；那會不會提出兩岸人民關係條例？梁文傑再次強調「中華民國在台灣，台灣的國名就叫做中華民國」。接著，有媒體追問「他（王義川）現在是哪國立法委員？」，梁文傑表態「根據《憲法》，他是中華民國立法委員沒有錯」；不過他要說是台灣國，那是個人語言的風格，我們沒有意見。原文出處：快新聞／嗆爆國民黨！王義川霸氣喊「我是台灣國立委」 梁文傑回應曝光 更多民視新聞報導日女星狂讚高市「很厲害」 小粉紅炸鍋：瘋了吧？藍白合等於重返執政？陳揮文批2黨：1個沒出息、1個沒誠信台灣隊出發日本踢館！世界盃資格賽首戰28日登場「12人名單下一場還能改」民視影音 ・ 22 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 21 小時前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 1 小時前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 1 天前
賴清德投書外媒全文曝光！強調實力帶來和平
[NOWnews今日新聞]總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，昨（25）日刊登於《華盛頓郵報》，並宣布近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調捍...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
賴清德將提1.25兆國防預算！他曝4重點方向
[NOWnews今日新聞]共對台軍事威脅不斷，總統賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。對於這...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 20 小時前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：不予懲處
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布調查結果，經參酌該技工陳述內容，及考量事發源由，經考績委員會表決「不予懲處」。中央社 ・ 20 小時前
川普愛將上演「宮鬥劇」 范斯、盧比歐爭烏俄協商主導權｜#鏡新聞
美國總統川普致力調停烏俄戰爭，停火協議都還沒達成，反而先引來內部成員的鬥爭嗎？傳出美國副總統范斯和國務卿盧比歐，一直都在爭奪烏俄和平協議的主導權。范斯會這麼積極，或許是因為他從以前就被批評是親俄派，曾多次抨擊歐盟的政策，偏向支持歐洲的極右派。而在烏俄議題上，多數協商人員都是范斯的親信，這反而讓歐洲各國害怕，和平協議的走向會更與俄友好，與盧比歐產生分歧。鏡新聞 ・ 21 小時前
獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷還原「這脈絡」反批：不懂就亂講！
論壇中心／綜合報導日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」言論，不只引發中國不滿，連同前總統馬英九及國民黨前主席洪秀柱都紛紛批評高市早苗「躁進」，寧可站隊處處打壓台灣的中國，卻不願感謝日本表態挺台。對此，前駐日大使謝長廷在《頭家來開講》節目上批，「馬英九們不了解隨便亂講！」擔任駐日大使8年的謝長廷還原高市早苗答詢的原委，指出馬英九說「兩岸問題應該要由兩岸自己去和平溝通解決」，這點沒有問題，高市早苗也贊成，但是高市早苗在國會答辯的那個情況，是已經過了和談的階段，中共的政權已經來了，已經封鎖台灣海峽了，不是不談判，而是談判失敗的時候，甚至中共的解放軍戰艦已經過來時，是在這個情境下，高市早苗才答覆「台灣有事就是日本有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的存亡危機事態」。在已經沒有和談空間的時候，中共甚至已經開始動武，當然很有可能構成「威脅日本國家存亡的危險狀態」，在這種條件下日本首相才喊出「台灣有事論」，而馬英九們不懂這些脈絡，恣意地批評高市早苗「躁進」，最後是連同黨的桃園市議員凌濤都看不下去，直疑為何要罵關心台灣安全的日本？原文出處：獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷曝「高市答覆原委」反批：不懂就亂講！ 更多民視新聞報導不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！高市早苗挺台藍營「黨內不同調」！凌濤批：罵她是瘋了嗎？藍白罵高市早苗：多管閒事！凌濤見「黨內不同調」怒了民視影音 ・ 1 天前