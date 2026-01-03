國道5車追撞毒駕害命！2熱心駕駛全身骨碎慘死…家屬慟喊：救人命都沒了

記者吳泊萱／彰化報導

2024年4月，國道1號員林段發生5車追撞事故，引發火燒車意外，造成2人死亡。（圖／資料照）

前年4月，國道一號北上213公里彰化員林路段發生5車連環撞車禍，釀3車起火、2人死亡慘劇，近日全案判決出爐，還原車禍真相，竟是毒駕惹禍。肇事元凶呂男在施用多種毒品後開車上路，於事故路段追撞前方大貨車後將車輛橫停在外側車道，大貨車駕駛楊男及路過熱心駕駛薛男因下車查看，慘遭另一輛超速行駛的大貨車追撞，雙雙喪命。法官認為呂男毒駕肇事是引發車禍的關鍵原因，依不能安全駕駛、過失致死罪，判處3年6月徒刑。

檢警調查事故元凶是毒駕害命，2名熱心駕駛為了救毒駕男，慘遭追撞雙亡。（圖／翻攝畫面）

檢警調查，2024年4月24日凌晨2時許，在家施用多種毒品的呂姓男子開車外出，行經國道一號北上213公里員林路段時，於外側車道追撞前方由楊男駕駛的大貨車。呂男肇事後，將車輛橫停在外側車道，楊男被撞後將車停在外側路肩，下車查看。期間一名薛姓駕駛路過發現有車輛橫停在外側車道，於是把車停在路肩下車查看。

此時，後方一名大貨車駕駛許男，因未注意車前狀況又違規超速，不慎碰撞呂男橫停在外側車道的車輛，許男肇事後也將大貨車停在路肩。最後一名大貨車駕駛陳男，因未注意車前狀況，再度撞擊呂男車輛，導致大貨車失控碰撞薛男車輛及站在路肩的楊男及薛男。

楊男及薛男因猛烈撞擊，導致全身多處骨折，雙雙喪命；肇事駕駛呂男經送醫抽血採檢，發現體內毒品、麻醉藥物呈陽性反應，且數值已超過法定超標。

檢方指出，呂男有毒品、恐嚇得利等前科，曾入獄服刑，2022年才服刑完畢，結果重獲自由1年多，就再度因毒駕釀嚴重車禍，奪走2條人命，建請法官加重其刑。

案件審理期間，呂男坦承犯行，也當庭起立向受害人家屬道歉，但案發至今仍未與被害人達成和解；死者楊男遺孀表示，希望法官能判重一點，因為丈夫及薛男為了救呂男才下車，結果連命都沒有了。

法官考量呂男未與被害人和解，未積極彌補損害，依不能安全駕駛（毒駕）判處1年2月徒刑；過失致死罪判處3年2月徒刑。合併應執行徒刑3年6月；全案可上訴。

