國道5驚現「移動神主牌」87歲老翁逆向騎農機上高速 釀連環撞

國道5號11日清晨上演一幕宛如電影情節的離奇事故，1名87歲的何姓老翁疑似走錯路，竟騎著農用機具一路逆向衝上國道，從正常行駛的車陣中晃來晃去，畫面曝光後讓網友直呼「根本火紅敞篷法拉利」、「移動神主牌上線啦！」雖然網路笑梗滿天飛，但現場狀況其實十分驚險。

國道公路警察局第九大隊指出，事故發生在清晨6時17分，老翁騎著農機誤闖國5南向45公里處，還逆向行駛，就在他緩慢穿梭車流時，1輛由28歲蔡姓男子駕駛的白色自小客車因閃避不及，車側直接擦撞農機後段，所幸車子最終停在槽化線旁，沒有造成更多波及。

大約幾分鐘後，1輛由57歲莊姓男子駕駛的大貨車遠遠就看到這台農機，緊急轉向閃避，然而他並未注意到先前已停在一旁的白車，結果「正面吻上」白車車尾，撞擊力道讓現場瞬間滿地碎片，情況一度十分混亂，值得慶幸的是，3名駕駛當時均已離車或反應迅速，沒有人受傷，也都通過酒測，事故在接近早上7點17分時全數排除，國道交通恢復正常。

警方強調，農用機具依法不得進入高速公路，何姓老翁不僅違反《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，可處3000至6000元，逆向行駛也觸犯第43條第1項第6款，最高可罰到3萬6000元，合計恐挨罰超過4萬元，並當場被禁止駕駛。

國道警也呼籲，家中如有長輩使用農用機具，務必要再三叮囑，避免因不熟道路環境而誤闖高速公路。若民眾在國道上發現疑似誤入、逆行或其他異常情況，可立即利用「1968 APP」報案，由警方及時處理，確保所有用路人安全。

