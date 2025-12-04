國道6車撞 機場載客司機斷頸亡 母半年慟失夫兒

租賃廂型車撞上物流車後，車身已無完整形貌。（圖／東森新聞）





今（4）日凌晨1點左右，國道1號台中豐原路段發生6車連環追撞，釀1死10傷的重大意外，疑似是物流車駕駛疲勞恍神釀禍。唯一死者是33歲彭姓男子，當時從桃園機場載4名客人南下，卻遇上死劫。他的母親到殯儀館崩潰痛哭，說兒子貼心又懂事，為了家裡生計才願意多跑車。丈夫才過世半年，如今再失去兒子，打擊難以承受。

警消人員：「前面還有兩台救護車。」

深夜國道上，一輛黑色廂型車打橫在車道中央，車體幾乎掀頂，駕駛外露於車外、滿臉是血，已失去意識。另一側的重達40噸物流車底下壓著一輛白色轎車，一家三口受困在內。

遭壓白色轎車爸爸：「右半邊全部夾住了，她沒什麼事，因為後面空間比較大。」

女童與爸媽陸續救出送醫。對向車道同一時間還有一輛特斯拉撞上拖吊車，現場瞬間成為3處急救點，讓救難人員忙翻。

遭壓白色轎車爸爸：「一切發生得太突然，來不及，完全來不及，煞也煞不住。」

事發在4日凌晨一點多，國道1號南下170公里處，42歲林姓男子駕駛物流車，疑似精神不濟，分心恍神，先撞上前方砂石車，整台車失控往內側車道衝，直接輾壓47歲顏姓男子所駕載妻女的轎車，導致3人受困。

事故發生後，33歲彭姓男子駕駛租賃廂型車載4名乘客經過，疑因天色昏暗，未及察覺前方事故，一頭撞上物流車右後車尾，彭男受困，送醫不治。

物流車掉落的貨物更散落到北上車道，54歲黃姓拖吊車司機停在北上內側，排除事故時，又遭28歲郭姓男子駕駛的電動車從後方追撞。整起事件共造成6車連環追撞、1死10傷。

記者vs.彭男母親：「（每天跑車都跑多久？早出晚歸嗎），都不一定。」

33歲彭姓死者是專跑機場接送的司機。深夜載客往返辛苦，卻命喪國道。彭男母親：「我兒子很貼心，他爸爸12月9日才滿半年就過世，剛走而已，現在又換他…」

母親哽咽說，兒子為了家裡生計夜班也接，不喊辛苦，只希望多賺一點。半年內痛失丈夫，又失去兒子，對她來說，是最沉痛也最殘酷的打擊。

