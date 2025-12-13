國道7車撞！ 聯結車疑換道肇禍 揪駕駛酒測超標

南投縣 / 綜合報導

國道三號昨(12)日發生一場嚴重的7車追撞車禍，一輛聯結車疑似變換車道不當，造成後面六輛轎車追撞成一團，國道上都是碎裂零件，一度造成後方回堵1公里。而聯結車駕駛酒測值超標，涉嫌酒駕，警方已經將他依公共危險罪嫌移送偵辦。

汽車駕駛開在內線車道，遠遠就看到前方，中線的白色轎車撞上內線1輛轎車，汽車駕駛趕快踩下煞車，才及時停在肇事車輛前方，沒有追撞上，放慢拉近再看一次，當時白色轎車追撞前方車輛後，車身橫著撞上左邊的轎車，轎車被夾在白車和國道護欄，接著整輛車都被鏟起來，相當驚險。

汽車碎零件四散在內外線車道，後方車輛經過紛紛小心避開，造車流回堵1公里，警方趕到現場處理，同時出動拖車，將車輛移下國道，下午將近2點排除障礙，車禍發生昨(12)日中午將近1點，國道三號草屯路段，肇事的是這輛大聯結車。

警方到場，發現開車的34歲劉姓駕駛，有喝酒涉嫌酒駕，變換車道時發生車禍，造成7輛車連環撞，車流回堵約1公里，名間分隊小隊長周傳翔說：「駕駛酒測值超過標準，依公共危險罪移送地檢署。」

警方調查，連環車禍7車撞成一團，起因就是這樣聯結車，肇事的劉姓駕駛，疑似變換車道不當，才會讓後方的6輛轎車追撞上來，離譜的是，警方到場發現他涉嫌酒駕，開上國道，釀成嚴重車禍，已經將他依公共危險罪移送偵辦。

