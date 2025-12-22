國道8成奪命真兇是「累」 高公局請客：大車司機咖啡提神飲半價

長途駕駛過程中，適時休息與補給有助維持行車狀態。而大車一旦出事，不只危及人命，交通動脈也會大打結。圖／翻攝自高速公路警察局

國道上最可怕的不是塞車，而是疲勞駕駛。疲勞駕駛已成為重型車事故的最大黑手，高公局不只呼籲，還直接端出「睡一下、請你喝咖啡」的有感誘因，要把大車駕駛真的留在服務區休息。

很多國道事故，真正的原因只有一個字：累。根據高公局統計，今年截至11月底，國道上發生的重型車A1死亡事故（當場或事故發生後24小時內死亡）共有17件，其中有14件的肇事原因是疲勞或分心駕駛，占比高達82%。換句話說，十起事故裡，有八起都跟「疲勞駕駛」脫不了干係。

廣告 廣告

為了降低疲勞駕駛釀禍，其實高公局這幾年做了一件很實用、卻仍然有很多人不知道的事：那便是在國道服務區幫駕駛準備真正能休息的地方。目前，除了石碇服務區外，其餘14處國道服務區，都設有駕駛人休息室。那可不是坐一下的那種敷衍了事，而是真的可以關燈、躺平、補眠的空間。

但問題來了，有休息室，也不代表司機一定會走進去。

為了真的把大貨車駕駛「勸下來休息」，高公局再想出一招。從明年1到3月，推出大車駕駛的「喝了再上」休息優惠活動。只要你拿著大貨車駕照，到服務區服務台登記使用駕駛人休息室，就能直接拿到咖啡或提神飲料的半價優惠券。簡單一句話：只要大車司機肯停下來睡一下，就請你喝咖啡、喝蠻牛。

這一招看起來不大，但對長時間在國道奔波的大貨車司機來說，很可能正好就是那個願意踩下煞車、走進休息室的理由。

為什麼高公局這麼在意大車駕駛？因為重型車一旦出事，影響真的很大。重型車高速行駛時更容易失控，轉彎時因重心偏移更容易翻覆，一發生事故，不只處理起來時間長，還可能因為載運貨物千奇百怪，而對整條國道的交通安全造成巨大衝擊。

所以，師傅真的不要硬撐啦！開車途中如果開始覺得眼皮重、注意力飄掉，那就是身體在提醒你：該休息了。累了就進服務區，真的撐不住，下交流道也沒關係。如果想事先查詢哪些地方設有駕駛人休息室，可以上交通部高速公路局官網，或使用1968App查詢相關資訊。停一下，平安回家最好。



回到原文

更多鏡報報導

留下Luxgen僅剩情感價值 品牌變睡美人對裕隆股東是好消息

家樂福18歲員工跳舞影片爆紅！店長決定「聘請保全保護她」

52歲失業兒搬回家！7旬夫妻「存款613萬元」慘遭掏空 晚年計畫全崩盤