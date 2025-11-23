國道8號驚悚追撞！車成廢鐵肇事駕駛「消失」 警急調影像追緝

社會中心／程正邦報導

曾女的車輛在撞擊後失控，先是撞擊外側護欄，接著又反彈撞擊內側護欄。（圖／翻攝畫面）

意外現場兩車殘骸 警消僅見一傷者、另一駕駛不知所蹤

今（23）日晚間，台南市安定區國道8號東向路段發生一起驚險的連環追撞事故。兩輛自小客車於東向6.5K至6.9K處，因不明原因發生嚴重碰撞。警消人員趕抵現場後，發現事故車輛受損嚴重，但現場卻只找到一名傷者，而另一部涉嫌肇事的駕駛則不知去向，令現場氣氛更加詭譎。

第四公路警察大隊表示，事故發生於18時26分，初步研判是一部身分待查的自小客車行駛於外側車道時，疑因變換車道不當，撞擊了同車道由50歲曾姓女子（64年次）駕駛的自小客車。曾女的車輛在撞擊後失控，先是撞擊外側護欄，接著又反彈撞擊內側護欄，造成了嚴重事故。

肇事的黑色BMW車頭全毀，車上駕駛卻離奇失蹤。（圖／翻攝畫面）

傷者意識清楚送醫 警方全力追查「消失的駕駛」

從現場畫面可以看到，由於高速撞擊，兩輛車嚴重壓縮變成廢鐵，消防人員到場後，確認受傷的曾姓女子意識清楚，身體有多處擦挫傷，經初步處置後由救護車送往安南醫院接受治療。不過國道警指出，曾女傷勢較輕微，主要是嘴巴破皮，無明顯外傷。

然而，更引發關注的是，另一部肇事車輛的駕駛並未在現場被發現。由於其「消失」的方式成謎，外界紛紛猜測是否為肇事逃逸，或是因劇烈撞擊導致駕駛被拋出車外，甚至墜橋。

警消到場排除事故，將受傷的曾女送醫治療。（圖／翻攝畫面）

對此，國道警察回應媒體表示，關於該名「消失」的駕駛，目前尚在查證中，不排除任何可能性。全案後續將由新市分隊接手處理，並將調閱沿線所有監控影像，全力追查偵辦涉嫌肇事逃逸的駕駛。

國道警方也藉此呼籲所有用路人，「變換車道不當」是高速公路事故最常見的肇事因素之一。根據《道路交通管理處罰條例》規定，違反者可處新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。警方提醒，駕駛開車變換車道時，除了使用方向燈提醒鄰車外，務必保持足夠的安全距離與間隔，以免釀成交通事故，危害自身及他人安全。

警方目前正在調閱監視器，尋找肇逃的BMW男下落。（圖／翻攝畫面）

