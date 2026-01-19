國道A1事故單月5件 追撞肇事占4件

（中央社記者余曉涵台北19日電）根據交通部高速公路局統計，去年12月國道A1死亡事故共計5件，有4件肇事型態屬於追撞。高公局今天提醒用路人保持安全車距，以降低事故發生的風險。

高公局發布新聞稿表示，用路人行駛國道除了遵守相關交通規定外，應積極落實防禦駕駛觀念，保持安全車距、維持穩定車速，同時須高度警覺，隨時預判並妥善應對各類突發狀況，以降低事故發生的風險。

高公局指出，最新統計資料顯示，國道交通事故中，追撞事故占比偏高，以114年12月為例，A1死亡事故共計5件，即有4件肇事型態屬於追撞。

廣告 廣告

A1交通事故指的是人員當場或24小時內死亡。

高公局呼籲，為確保行車安全，用路人應落實防禦駕駛觀念，行車隨時掌握周遭車況。

另外，高公局表示，小型車應盡量避免行駛在兩輛大型車之間，若無法避免，務必留意前後車距，並適時變換車道離開大型車輛，若因車流密集暫時無法離開時，可先開啟警示燈，提醒後方大型車注意並保持安全距離。（編輯：管中維）1150119