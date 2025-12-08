國邑新藥三期臨床出貨 明年多國多中心試驗

▲國邑董事長王建治（中）、副董事長嚴麟權（左）、總經理甘霈（右）。（圖／記者李青縈攝）

國邑藥品開發並授權美國製藥公司Liquidia的長效吸入新藥L606，為用在間質性肺病引起之肺高壓（PH-ILD）新藥，日前公布三期臨床數據表現。國邑今（8）日宣布，已成功完成首批全球第三期臨床試驗出貨，Liquidia將啟動國際多中心試驗，並預計明年開始全球病患收案。

Liquidia日前在R&D Day公布美國三期臨床亮眼數據後，近日在倫敦 Jefferies全球醫療保健會議中，分享戰略定位；L606具有每日兩次即可維持全天藥效、極佳耐受性及副作用低等優勢，可以解決現行治療需頻繁給藥，且常引起咳嗽、喉嚨不適等臨床痛點，將成為吸入型前列環素治療的新世代主流產品。同時，認為該新藥是旗下最具戰略價值的產品，已備妥資金資源，加速臨床推進。

國邑與Liquidia全面同步展開商業化前之準備工作，包含藥品量產、全球供應鏈布局、主要市場法規策略規劃以及上市前策略部署。目標是在臨床驗證結束後，使 L606能以最快速度、無縫接軌地推入全球市場。總經理甘霈表示，本次三期試驗用藥的順利出貨，不僅是臨床進程的里程碑，更確認國邑在藥品製程技術與全球供應鏈建置上的高度成熟與執行力。

在適應症策略布局上，Liquidia將L606 的開發視野，從既有的肺動脈高壓（PAH）與 PH-ILD 核心適應症，擴展至更為廣泛的肺部疾病，包括特發性肺纖維化（IPF）、進行性肺纖維化（PPF）及慢性阻塞性肺病引發之肺高壓（PH-COPD）等。

依據國際研究機構預估，L606在PAH與PH-ILD兩大核心適應症的全球目標市場規模即已超過新台幣2,000億元。考量到單就IPF全球治療市場目前即已超過40億美元，因此，隨著 L606 適應症開發計畫策略性擴展至上述廣泛疾病，潛在市場規模將爆發式增長，總值至少超過新台幣3,000億元，其長期市場價值將顯著超越核心市場的既有估算。

