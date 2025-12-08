國邑肺高壓新藥三期啟動 同步展開商業化前準備

（中央社記者何秀玲台北8日電）新藥公司國邑今天宣布，已完成首批L606用於PH-ILD（間質性肺病引起的肺高壓）全球第三期臨床試驗的藥品出貨，供應授權夥伴Liquidia啟動國際多中心試驗，預計在明年起啟動全球病患收案，為商業化發展奠定重要里程碑。

國邑今天舉辦媒體交流會，總經理甘霈表示，在三期臨床推進的同時，國邑也與Liquidia全面同步展開商業化前的準備工作，包含藥品量產、全球供應鏈布局、主要市場法規策略規劃及上市前策略部署。目標是在臨床驗證結束後，使L606能以最快速度進入全球市場。

廣告 廣告

他表示，在適應症策略布局上，Liquidia也將L606開發領域，從既有的核心適應症，擴展至更廣泛的肺部疾病，包括特發性肺纖維化（IPF）、進行性肺纖維化（PPF）及慢性阻塞性肺病引發的肺高壓（PH-COPD）等。

他指出，L606具備產品差異化優勢與廣泛市場布局，將奠定國邑在全球吸入型前列環素治療領域的地位。隨著後續里程碑金、授權與分潤持續進帳，國邑的長期市場價值將獲實質性提升，創造可持續的成長動能。

另一家新藥公司東生華今天宣布重大進展，與中國眼科製藥公司兆科眼科展開策略合作，引進正在美國FDA（食品藥物管理局）審查中的老花眼新藥。東生華表示，此次合作將深化東生華在眼科領域的產品線。（編輯：張良知）1141208