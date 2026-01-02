國銀六大核心放款連3月減少 達標率退回95% 11月減566億與國防產業有關

國銀對「六大核心戰略產業」放款餘額連3月減少，11月月減原因主要來自國防產業。（攝影／鄭國強）

金管會統計顯示，截至去（2025）年11月底，國銀對「六大核心戰略產業」放款餘額（含催收）為新台幣8兆2,586億元，單月減少566億元，已連續3個月呈現月減。至於11月月減主要原因，則是在於國防及戰略產業減少616億元，因廠商調整中期放款，以及短期營運週轉資金所致。

值得注意的是，金管會去年推動第4期獎勵方案，原本在7月提前達成年度「放款增加3,800億元」目標，但隨近月餘額回落，11月底達標率退回至95.04%。

11月月減566億，國防及戰略單月減616億元成主因

就11月數據來看，國銀對6大核心戰略產業放款餘額為8兆2586億元，月減566億元，金管會分析，月減主因出在「國防及戰略產業」放款餘額單月減少616億元，幾乎完全抵銷其他產業的增量。

金管會並轉述放款金額變動較大的主要銀行說法指出，變動多因廠商調整中期放款，以及短期營運週轉資金所致，「並非產業發生較大變化」。換言之，較偏向企業資金調度與授信期限配置的調整，而非景氣或訂單出現急轉。

前11月仍增3,612億元，增額前三大產業出爐

儘管近月回落，但若以2025年前11月累計來看，六大核心戰略產業放款餘額仍較去年底增加3,612億元，達成第4期年度目標的95.04%。

其中，放款成長金額前三大產業依序為「國防及戰略」增加2,205億元、「資訊及數位」增加2,086億元、「資安卓越」增加1,185億元，顯示資金仍集中流向政策推動的關鍵領域，只是短期在個別產業出現授信結構調整，導致總量統計波動。

銀行別觀察，11月底放款餘額最多的前五大銀行依序為台銀、合庫銀、一銀、兆豐銀與華南銀，清一色為公股銀行，可見政策型放款在國內金融體系中，仍以公股行庫扮演主要推進動力。

金管會先前說明，六大核心戰略產業包括「資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備」，目的是在兼顧風險控管原則下，鼓勵銀行與產業建立長期夥伴關係並提供營運資金，營造更有利的融資環境。

同時，金管會並明定第4期方案實施期間為2025年1月1日至12月31日，年度放款成長目標值為3,800億元。此外，銀行局也在專區揭露「本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額統計表」供外界檢視，統計與政策目標的連動性因此更容易被市場追蹤。

