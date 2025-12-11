國銀前10月中小企業放款增4822億 有望連16年達標
（中央社記者蘇思云台北11日電）國銀中小企業放款持續成長，金管會統計顯示，國銀10月底對中小企業放款餘額達新台幣10兆8202億元，今年前10月累計放款增加4822.3億元，今年目標增額4600億元已提前達標，若年底無其他意外，今年有望連續16年達標。
金管會統計，截至今年10月底，國銀對中小企業放款餘額達10兆8202億元，月增493億元，累計今年前10月放款增額4822.3億元，換算今年設定目標的4600億元，達標率為104.83%，已提前達標。
金管會銀行局副局長張嘉魁表示，今年10月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.45%，占民營企業放款餘額比率為67.71%，分別較9月底比率增加0.32及0.12個百分點。
10月放款月增493億元，創下近10年來同期第5高，張嘉魁分析，原因包括中小企業營運週轉金增加、貿易融資、短期備料與聯貸案動撥。今年前10月放款增額4822.3億元，也是近10年同期第5高，歷年同期最高紀錄落在2021年的7059.19億元。
展望全年放款動能，張嘉魁觀察，中小企業放款動能主要來自企業成長，歷年11月、12月多持續成長，預期中小企業年底仍有資金需求。至於明年設定的中小企業放款目標，將綜合考量銀行預估數與主計總處經濟成長率預測數而定。
統計今年前10月國銀對中小企業放款增加金額前5名，分別為中信銀645.49億元，玉山銀547.31億元，北富銀523.33億元，台新銀425.26億元與一銀370.97億元。
回顧過去國銀對中小企業放款皆有達標，唯一沒達標的是2008年7月到2009年12月期間，當時為期1年半的放款目標為3000億元，不過因金融海嘯後來放款僅323億元。（編輯：楊蘭軒）1141211
