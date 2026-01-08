國銀前11月獲利再創高 中信銀賺破600億封王

國銀獲利動能強勁，不斷挑戰新高。根據金管會最新統計，去(2025)年前11月國銀合計稅前盈餘達5,507.7億元，年增556.2億元、成長11.2%，刷新歷年同期最高紀錄。在利息與手續費收入同步走揚下，整體銀行業獲利水準再度拉高。

從獲利來源來看，國銀去年前11月利息淨收益年增736.7億元、彈升13%，手續費淨收益增加301.7億元、年升12%，成為推升獲利的2大主力；不過，投資及其他淨收益受到匯率與利率波動衝擊，年減262.1億元、降幅9.9%，部分抵銷整體成長幅度。

廣告 廣告

若依分行別觀察，國內總分行仍是獲利核心，前11月稅前盈餘3,986.4億元，年增200.7億元、增幅5.3%，主要來自放款規模擴大及手續費收入走升。OBU(國際金融業務分行)則是成長速度最快，前11月稅前盈餘859.1億元，攀升358.7億元、年飆71.7%，創史上同期第3高水準，顯示海外資金調度與投資收益表現明顯改善。

海外分行方面，前11月稅前盈餘為632.2億元，年增15.9億元、上揚2.6%，同樣改寫歷史同期新高，主要受惠於手續費及投資相關收益挹注。相較之下，大陸分行獲利仍然走弱，前11月稅前盈餘僅28.1億元，年墜19億元、大減40.4%，反映當地放款動能趨緩及呆帳費用提高的影響。

個別銀行表現方面，民營銀行仍是整體獲利主力。其中，中國信託前11月稅前盈餘衝上610.2億元，穩居國銀獲利王，且是唯一突破600億元大關的業者；國泰世華以498.6億元排名第2，台北富邦407.1億元位居第3名；玉山銀行與兆豐銀行分別以363.5億元、317.9億元分列第4、第5名。另外，累計賺破300億元的還有臺灣銀行，前11月稅前盈餘為310.7億元。

原文出處

延伸閱讀