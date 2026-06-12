國銀前4月獲利衝新高 這兩家銀行賺破200億

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金融市場激情演出，推升本國銀行獲利續創高峰。金管會最新統計顯示，國銀今(2026)年前4月稅前盈餘達2,338.9億元，較去(2025)年同期大增430.4億元，年彈22.6%，不僅突破2,000億元大關，也改寫歷年同期新高紀錄。拉長時間來看，國銀前4月獲利已連4年成長，從2022年的1,171.1億元一路升高至今年2,338.9億元，4年間規模近乎翻倍。

國銀今年獲利成長主要受惠於利息淨收益、手續費淨收益、投資及其他淨收益等三大來源同步增加。其中，放款成長帶動利息收入，美元資金成本下降有助外幣業務表現，加上金融市場行情佳，也帶動整體投資收益上揚。

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進一步觀察收益結構，國銀前4月利息淨收益2,591.4億元，較去年同期增加376億元，年升17%；手續費淨收益1,268.6億元，年成長197.8億元，增幅18.5%；投資及其他淨收益823.7億元，上升72億元，年揚9.6%。三大獲利引擎同步走揚，成為今年國銀獲利續創高點的關鍵。

再依營運據點別來看，國內總分行仍是主要獲利來源，前4月稅前盈餘1,725億元，年增380.1億元，升幅28.3%；國際金融業務分行(OBU)獲利352.1億元，升高32.6億元，年增幅10.2%；海外分行獲利252.7億元，年增長19.3億元、8.3%。而大陸分行獲利僅9.1億元，較去年同期減少1.6億元。

在個別銀行表現方面，中國信託前4月稅前盈餘244.48億元，居全體國銀之冠；國泰世華208.35億元居次，台北富邦193.71億元位居第三，前3大銀行合計獲利646.54億元，占全體國銀稅前盈餘約27.6%。

玉山銀行前4月稅前盈餘148.10億元，排名第四；第五至第七名依序為兆豐銀行125.22億元、第一銀行123.86億元、臺灣銀行121.51億元。永豐銀行111.21億元、華南銀行102.43億元也都突破百億元，台新銀行則以96.18億元排名第十。

至於純網銀表現上，連線銀行(LINE Bank)前4月稅前盈餘0.86億元，維持小幅獲利；將來銀行及樂天銀行則分別虧損3.71億元及2.06億元。

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