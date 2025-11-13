國銀前9月對中小企業放款增4328億 全年有望達標

（中央社記者蘇思云台北13日電）金管會統計顯示，截至9月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣10兆7709億元，月增632億元，創下10年來同期第3高。金管會指出，今年前9月中小企業放款金額增加4328.99億元，今年全年目標為4600億元，年度達標率為94.11%，全年有望達標。

金管會今天公布國銀中小企業放款情形，截至今年9月底止，國銀對中小企業放款餘額達10兆7709億元，月增632億元。9月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.13%，占民營企業放款餘額比率為67.59%，月增0.24及0.22個百分點。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，9月中小企業放款月增632億元，增額是10年來同期第3高，僅次於2024年的885.04億元與2021年的748.65億元。主要因中小企業營運週轉金增加，加上企業貿易融資需求、購置機器設備與投資增加，帶動放款餘額上揚。

國銀對中小企業放款今年全年目標上看4600億元，張嘉魁表示，今年前9月中小企業放款金額增加4328.99億元，增幅是近10年同期第5高，年度達標率為94.11%，全年有機會達標。

張嘉魁進一步補充說明，也有向多數銀行了解放款狀況，銀行提到第4季應該有機會達成目標，不過也提到可能要觀察關稅政策對廠商出口、投資動能是否有影響。

統計今年前9月國銀對中小企業放款增加金額前5名，分別為中信銀551.46億元，北富銀472.73億元，玉山銀464.97億元，台新銀454.93億元與合庫銀396.83億元。

回顧過去國銀對中小企業放款皆有達標，唯一沒達標的是2008年7月到2009年12月期間，當時為期1年半的放款目標為3000億元，不過因金融海嘯後來放款僅323億元。（編輯：潘羿菁）1141113