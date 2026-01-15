國銀去年刷卡額創新高 推估上看5兆元

去年12月歲末年終購物旺季，因應雙12電商促銷、耶誕送禮與跨年旅遊潮，帶動五大信用卡發卡行單月簽帳金額合計達3,273億元，月增15%。推估整體銀行全年刷卡金額上看5兆元。

全年五大發卡行的合計簽帳金額更達3兆5,694億元，創下歷史新高紀錄。五大刷卡行包括中信、國泰世華、台北富邦、玉山、台新銀等，全年簽帳金額都刷新紀錄。

金管會昨（15）日公布去年前11月整體銀行刷卡金額達4兆5,327億元，為史上同期新高，年增6.27%，依五大發卡行12月表現，全年整體銀行刷卡金額上看5兆元，再締新猷。

中信卡和國泰世華卡在12月單月的簽帳金額都突破800億元創單月新高；而同時，中信卡和國泰世華卡去年全年刷卡金額也都突破8,000億元，中信銀行以8,902億元再度蟬聯刷卡王，國泰世華緊追在後，全年刷卡金額也達8,557億元。

去年全年信用卡刷卡排名依次為：中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行。玉山銀行以全年6,659億元，再度跑贏台北富邦銀行，穩坐第三大簽帳金額的發卡行。

中信銀經營零售金融、社群平台、交通旅遊、百貨休閒四大生態圈，透過結盟領導品牌發展聯名卡、收單服務、行動支付及會員點數等合作，滿足跨場域、高頻率消費需求。在零售金融領域，推出中國信託uniopen聯名卡深耕日常消費；於社群平台綁定中國信託LINE Pay卡、中國信託foodpanda卡，提升交易黏著度；交通旅遊場域藉由中油聯名卡、和泰聯名卡與中華航空聯名卡，串聯通行需求；百貨休閒則與33間百貨購物中心合作，打造全方位購物體驗。

國泰世華因2025年全年總簽帳額更突破8,557億元，創下歷史新高，雙位數成長表現亦優於同業。國泰世華將延伸金融場景，把信用卡競爭從「消費回饋」帶入「體驗時代」，讓打開CUBE App、自主選擇權益方案、查看並領取限時加碼優惠券或專屬禮遇等互動式體驗，成為卡友日常生活的一部分。

去年12月，玉山銀新發卡數達12.9萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。玉山Unicard於2026上半年仍持續百大指定消費最高享4.5%回饋。

北富銀2025年度刷卡量達6,282億元，與2024年相比成長約3%，再創歷史新高。全年發卡量約50萬張，12月單月及全年主要發卡貢獻及累積發卡量前三名均為：富邦COSTCO聯名卡、富邦J卡及momo卡，三卡累計總發卡量已突破620萬卡。

台新Richart卡上市至今新發近10萬卡，累積300萬卡友。2026年新權益上線，除新增藥妝藥局/遊戲影音等60大通路，LINE Pay卡友搭配領券活動可享最高3.8%、新戶消費享最高10%。

