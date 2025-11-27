國銀外幣存款連3升 9月回彈至14.9兆元

國銀外幣存款止跌回升，連續3個月維持成長態勢。金管會最新統計顯示，截至9月底，本國銀行外幣存款餘額達新台幣14兆9,181億元，單月續增710億元，不僅連3月走升，也創下近半年新高。若以9月底美元兌台幣30.469元換算，外幣存款達4,896億美元，較8月增加45億美元，剔除匯率因素後，實質外匯流入力道依然強勁。

據瞭解，本波成長動能主要來自企業出口貨款、貨運收入與跨國服務收入陸續匯入，加上企業於季底進行跨幣別調度，使外幣活存明顯放大。不過，新台幣9月升值1.36角，也抵銷部分台幣計價的增額，使整體增幅略低於實際流量。

回顧今(2025)年走勢，外幣存款於2月底曾達歷史高點15兆2,193億元，但第2季因美元急貶，4月與5月外幣存款分別大減3,893億元、6,707億元。隨匯市於第3季轉穩，加上出口動能回溫，外幣存款於7月反彈3,260億元、8月再攀升4,729億元，9月續增710億元，累計第3季3個月共回補8,699億元，年增率同步回彈至0.7%。

銀行業者指出，美國聯準會在9、10月連續降息後態度轉為鷹派，使部分客戶調整資金部位，提升高息美元配置，或分散至歐元、日圓與澳、加幣等多元貨幣，以降低匯率波動風險；而AI伺服器與半導體供應鏈出口強勁，也持續推升企業貨款匯入，支撐外幣存款水位。

各銀行表現方面，「兆元俱樂部」仍為6家，包括中國信託、台北富邦、兆豐銀行、玉山銀行、臺灣銀行與第一銀行。中國信託9月外幣存款月增125億元，主要來自法人貨款與營運資金挹注；台北富邦則因法人業務受競價匯出影響，月墜449億元，但全年仍因企業貨款匯入、股利匯回及投資需求推動，以法人金融為主的外幣存款水位穩步走高。

從幣別結構觀察，法人金融外幣存款仍以美元占比88%為主，其次為人民幣5%、港幣3%；個人金融方面，美元亦占82%，日圓與人民幣則為6%、4%。銀行業者表示，新台幣今年相對強勢，使民眾換匯意願提高，也使主要幣別存款同步上揚。

