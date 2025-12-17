國銀外幣存款10月底達15.1兆元 月增1958億

（中央社記者蘇思云台北17日電）金管會統計顯示，截至10月底國銀外幣存款餘額達新台幣15兆1139億元，月增1958億元，其中以中信銀外幣存款1.49兆元居冠。金管會說明，主要是法人客戶營收入帳，資金調度需要以及美元升值影響。

觀察金管會統計的外幣存款餘額變化，國銀外幣存款餘額今年2月底時達到15兆2193億元的歷史高點，不過，因新台幣第2季強烈升值，帶動外幣存款餘額4月、5月單月分別大減3893億元與6707億元。

金管會表示，本國銀行10月底外幣存款餘額15兆1139億元，月增1958億元，主要是因為法人客戶營收（像是貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、資金調度需要及美元升值影響。如果用10月底美元匯率30.749換算，10月底外匯存款為4915億美元，也較9月底增加19億美元。

根據金管會統計，10月底國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，依序為中信銀1.49兆元、北富銀1.3兆元、兆豐銀1.24兆元、玉山銀1.18兆元、台銀1.15兆元與一銀1.07兆元。

中信銀指出，10月外幣存款月減129億，主要是外幣活存因法人客戶資金調度而減少；截至今年10月底，中信銀的外幣存款較去年底增加311億元，主要是受惠台灣今年出口暢旺，帶動貨款等資金流入所致。

北富銀外幣存款10月底達1.3兆元，跟去年同期相比增加約1238億元，年增10.5%。北富銀指出，法人金融部分主要外幣仍以美元為主，今年10月較去年同期增加約等值新台幣506億元，並觀察到其他非美元貨幣也有顯著成長，像是港幣與歐元，研判可能是因預期美元貶值而進行幣別配置。

北富銀指出，個人金融外幣存款持續成長，美元、日圓及澳幣存款餘額較去年同期增加超過1成。成長動能主要來自今年以來新台幣匯率走強，帶動市場換匯需求。（編輯：林克倫）1141217