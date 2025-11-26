國銀新南向國家授信 新加坡衝第一 目標達成率117.7％

國銀衝刺新南向國家授信，新加坡衝第一名，目標達成率117.7% 。圖為新加坡地標「魚尾獅」。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀新南向授信目標達陣，新加坡衝至第一！金管會表示，本年授信總餘額目標為1兆8932億元，累計前10月新增授信金額857億元，已超過全年728億元目標，達成率117.7%、提早達標。在新南向18國當中，國銀授信增加最多之地區是異軍突起的「新加坡」、金額達512億元；至於增加第二是「印度」，金額為404億元。

所謂「新南向18國」包括東協10國、南亞6國及紐西蘭、澳洲等2國。從2017年開始，行政院通過「新南向政策─金融支援」，包括：鼓勵國銀赴新南向國家增設據點，並擴大對新南向企業授信放款等。

金管會每年訂定「成長目標」，2025年國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為728億元，年底總餘額目標達1兆8932億元。截至本年10月底，國銀授信總餘額較2024年12月底之1兆8204億元，增加857億元，換言之，國銀新南向放款大噴發，並且一舉達陣目標。

就新南向的實施成果方面，銀行局表示，截至2025年10月底，本國銀行對為協助國銀於新南向國家增設分支據點，目標每年核准本國銀行於新南向政策目標國家，增設據點為3處，截至2025年10月底已核准7處。

至於推動新南向國家來台上市或上櫃興櫃等，根據金管會統計，2025年10月底止，上市、上櫃及登錄興櫃之外國公司分別有89家、28家及4家，其中主要營運地在新南向國家之公司，分別有15家、12家及0家。

此外，截至今年10月底，對新南向國家授信餘額增加前5大銀行依序是哪些？對新南向國家授信各增加多少？根據金管會統計，授信總餘額較2024年底增加最多之前5家銀行，分別為台北富邦銀行增加259億元、中國信託銀行增加238億元、國泰世華銀行增加200億元、玉山銀行增加193億元以及台新銀行增加151億元。

若以地區別來看，截至2025年10月底，在新南向國家中本國銀行授信增加最多之地區是哪裡？為何該地區授信增額相對顯著？銀行局表示，截至2025年10月底，授信總餘額較去年底增加最多之國家，分別為新加坡的512億元、印度的404億元、澳洲的360億元。

針對新南向國家的授信金額之變化，銀行局說明，經洽詢部分銀行意見，是因受惠上述地區的經濟相對活絡，企業授信需求增加所致。

