國銀海外據點突破643個 新南向成布局重心

根據統計，國銀海外分支機構逾八成設置在亞洲地區，其中，泰國有多達99個居冠。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行積極設立各類型的海外分支機構。根據金管會統計，截至去年9月底為止，國銀在全球各地總計設有643個分支據點，主要集中在亞洲地區、多達530個，占比達82.4%；其中，若以國家來看，在泰國數量最多，共有99個，有9個代表人辦事處、2個子銀行、75個子銀行設立之分或支行、13個其他分支機構。

根據金管會的分類，海外分支機構可以分為七大類別，包括：「分行」、「分行設立之支行」、「分行設立之行銷處」、「辦事處」、「子銀行」、「子銀行設立之分或支行」及「其他」。

如果以國家別，海外分支機構最多前五大國，分別是泰國有99個、中國88個、 美國72個、香港66個以及越南62個。

換言之，「新南向國家或地區」仍是國銀海外分支機構據點最主要的重鎮，像是泰國、越南等。此外，包括日本及柬埔寨也分別設有55個分支據點。

此外，金管會表示，截至去年12月底止，目前國銀共有10家臺資銀行於泰國曼谷設立2家子行及9家代表人辦事處；其中，永豐銀行海外據點計有1家子行(下設4家分行)、5家分行及1家辦事處等11處，分別設置於中國、香港、澳門、美國及越南等國家或地區。

據瞭解，永豐銀行是為了掌握新南向市場脈動，深化與當地金融機構及企業之合作關係，並支援臺商拓展業務，因此，規劃設立曼谷辦事處，擴大新南向市場之布局。

