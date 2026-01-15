國銀海外曝險再衝高 美國連41季曝險最大國

國銀海外曝險規模持續擴大，國別分布也進一步集中。央行公布去(2025)年第3季國家風險統計，截至9月底，國銀依直接交易對手基礎計算的外國債權餘額達6,707.5億美元，季增225.67億美元、增幅3.48％；其中，美國仍是最大曝險國，曝險金額攀升至1,988.96億美元，續創新高，並已連續41季居各國之首。

從單一國家觀察，美國長期穩居國銀海外曝險首位，反映海外資產配置高度集中於美元市場。去年第3季國銀對美曝險單季上升約40億美元，涵蓋投資美國證券化商品、企業授信，以及信託資產規模同步擴張，不論銀行自有帳或信託帳，美國皆為主要配置市場。對盧森堡曝險水位升至507.67億美元，超越中國大陸成為第2大曝險國；對中國曝險則為495.61億美元，排名退至第3位。

近年盧森堡曝險不斷走高，且已連續3季創高，顯示隨著信託與基金相關資產增加，該地在國銀海外曝險版圖中的比重逐步提高。相較之下，國銀對大陸曝險則相對穩定，近幾季曝險額大致落在400億至500億美元區間，第3季變動幅度有限，銀行在相關布局上趨於保守，未再明顯擴張。

同時，美中曝險差距繼續拉大。自2023年6月以來，國銀對美國曝險金額已連續多季高於中國，差距始終維持在千億美元以上，去年第3季進一步擴張至1,493億美元，再度改寫新高，呈現「對美上升、對陸盤整」的長期走勢。

除了前3大曝險國外，其餘主要國家排名大致穩定。2025年第3季國銀直接風險前10大曝險國家依序為美國、盧森堡、中國、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計金額4,960.21億美元，占整體外國債權比重73.95%。其中，日本曝險金額於第3季首度突破400億美元，顯見部分資金透過換匯與流動性管理操作，轉向日圓資產配置。

央行說明，國銀對美國與盧森堡曝險上揚，主要來自證券化商品投資、授信及信託資產成長；至於中國大陸曝險，除總體經濟前景仍待觀察外，也與金融監理機關對相關曝險設有控管機制有關，使銀行操作保持審慎。

