國銀行員挪用2560萬元 遭金管會重罰1200萬

國銀又出現監守自盜案例，涉及金額高達上千萬元。上海銀行接連發生不同單位行員挪用客戶款項或公款情事，合計涉案金額新台幣2,560萬元，遭金管會認定其內部控制與員工行為管理機制疏漏，未能即時攔阻風險，依法重罰1,200萬元。

據瞭解，本次涉案單位橫跨數位金融事業部、敦北分行、儲蓄部及三民分行，共有4名前行員涉案，挪用手法包括冒名申請貸款、侵占櫃員現金與代收款項，以及挪用客戶換匯現金差額等，顯示相關違規情形並非集中於單一據點或特定職務，而是分散發生於不同單位。

金管會調查發現，上海銀行部分行員將客戶存款移轉至員工帳戶，或於員工帳戶與特定帳戶間頻繁調度資金，卻未觸發即時警示；另有外出代收款項刻意延遲入帳，短時間內形成資金缺口仍未被察覺。在櫃員現金覆點與日終結帳流程中，甚至出現盜用覆點人員職章，或覆點完成後再取走現金等情形。

在系統與權限控管方面，發現行員使用他人未登出的電腦系統，擅自變更客戶資料，顯見強制登出或非本人作業阻斷機制不足，且客戶資料變更後未進行實質查核，難以確認是否為客戶本人申請，相關控管形同虛設。

制度執行層面，上海銀雖訂有親簽、本人確認及雙人覆核等規範，但實務上未確實落實。包括增貸與授信文件未完整確認本人簽署，對帳單寄送與客戶聯絡資料變更未進行雙人查核；外出作業、臨櫃收款及日終結帳時，主管亦未逐筆核對交易明細或查驗外務日誌，總行對分行的督導深度與廣度明顯不足。

此外，帳戶交易監控部分也流於形式。監理調查顯示，其中1名涉案行員，帳戶出現14筆符合洗錢表徵的交易，銀行雖完成形式審查，卻未自資金來源端深入追查，即以行員個人資金調度合理為由結案，未能發揮防弊功能。

金管會提到，涉案行員多因投資失利、承受高利貸壓力或資金周轉困難而挪用款項，董事會與高階管理層在落實員工誠信文化、道德行為管理及KYE(認識員工)制度方面，仍有不足之處。

綜合違失情節，金管會依《銀行法》規定，對上海銀行裁處1,200萬元罰鍰，並要求全面檢討分行及總行督導人員責任，強化3道防線的異常交易警示與處理機制，重新檢視員工異常行為管理制度。同時應依規定增加作業風險相關資本計提，並加強教育訓練與誠信文化推動。上海銀同步發布重大訊息回應，已注意到主管機關所指內控與執行缺失，將依監理要求逐項檢討改善，目前公司營運一切正常。

