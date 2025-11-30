國銀衝刺高資產業務 年底2兆元目標有望提前達標

（中央社記者蘇思云台北30日電）金管會推動台灣成為亞資中心，銀行積極推動高資產業務，金管會統計顯示，20家國銀10月底高資產客戶管理資產規模（AUM）達到新台幣1兆9946億元，AUM月增968億元，金管會說明，預計今年底2兆元目標有望提前達標。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年10月底，已核准21家銀行辦理高資產業務，目前20家銀行開辦財管2.0業務。金管會主委彭金隆日前提到，國銀高資產戶管理資產規模今年底有望破新台幣2兆元。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，10月底國銀高資產客戶數為1萬8540人，AUM達新台幣1兆9946億元，分別月增959人與968億元。客戶數與AUM都較去年同期增加，主要是因銀行開辦家數增加，也持續推動業務所致。

至於高資戶資產配置占比，10月底存款比例下降到44.9%，基金16.5%、債券13.7%、保險11.1%，以及境外結構型商品增至6.6%。

張嘉魁表示，跟去年同期相比，存款跟保險占比減少，基金、債券跟境外結構商品比例增加，主要可能是市場預期美國持續降息，因此也吸引客戶增加高收益類型商品。存款占比44.9%創下2023年1月以來新低，可能跟市場看好其他財務性投資有關，帶動存款比例下降。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，截至10月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，累計高資產客戶數達1606人，累計交易金額約4125億元，跟去年同期相比，客戶數、累計交易金額分別年增45%與66%。

觀察證券商表現，前3名排名跟9月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到10月底的交易金額分別為2108億元、939億元與420億元，其餘7家證券商合計658億元。

金管會7月啟動高雄專區，截至目前共有18家國銀進駐高雄專區；保險業部分，4家壽險業包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽已進駐高雄專區，另有2家正在審查中。

金管會表示，投信投顧業近期有14家提出申請進駐高雄專區，其中11家已核准，3家審查中；券商有10家提出申請，已核准7家，包括永豐金證券、中信證券、兆豐證券、玉山證券、國泰證券、元大證券與群益金鼎證券，另外3家審查中。（編輯：林興盟）1141130