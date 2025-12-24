國銀11月不動產放款比率25.66% 連6個月下滑

（中央社記者蘇思云台北24日電）金管會統計顯示，11月36家國銀（不含土銀及輸銀）銀行法72條之2整體水位續降至25.66%，連續6個月下滑，續創2016年5月以來新低。不過，新青安累計排除額3個月合計達新台幣634.4億元，自9月起逐月增加釋出量能。

俗稱銀行「不動產放款天條」的銀行法第72條之2，規範商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，目的是確保銀行授信不過度集中在長天期授信與不動產。

金管會統計顯示，截至11月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）11月不動產放款比率平均為25.66%，已連續6個月下滑，續創2016年5月以來的新低。觀察銀行比率分布狀況，比率29%以上銀行持續掛零，比率在28%至29%區間的銀行從2家增加到3家，比率在27%至28%的銀行從7家減少到6家。

國銀11月底建築貸款及房貸餘額合計15.37兆元，年成長3.98%，月增約287億元。其中，建築貸款餘額近3.9兆元，年增1.74%；房貸餘額為11.46兆元，年增率4.76%，三者的年增率都持續縮減。

房市持續降溫，央行理監事會12月18日決議維持現行選擇性信用管制措施，至於國銀自主管理不動產貸款總量計畫，明年起回歸各銀行內部控管，不過仍要按月向央行報送相關資料。至於相關措施是否可能帶動國銀不動產放款比率轉為上揚，金管會表示，仍要持續觀察明年房市狀況。

政府放寬新青安申請案自9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額，以解決青年向公股行庫申辦房貸沒額度的問題。

統計顯示，9月後新青安排除額呈逐月增加，9月新青安排除額約191.26億元，10月約200.84億元，11月約242.3億元，合計9月到11月新青安合計排除額為634.4億元。（編輯：楊蘭軒）1141224