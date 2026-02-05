國銀2025年對中小企業放款年增5504億 達標率120%

（中央社記者蘇思云台北5日電）金管會統計顯示，截至去年12月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣10兆8884億元，年增5504億元，達標率120%。金管會表示，放款增加原因包括中小企業年底支付貨款與備貨需求帶動。

金管會今天公布本國銀行去年12月底辦理中小企業放款情形。金管會統計顯示，國銀對中小企業放款餘額截至去年底達10兆8884億元，年增5504億元，達成2025年度成長目標4600億元的120%，顯示協助中小企業取得融資措施已具有相當成效。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，國銀對中小企業放款去年12月單月增加662億，增幅是近10年來同期的第2低，全年增加5504億元為近10年的第5高。至於12月放款增加原因，主要是中小企業年底支付貨款與備貨需求帶動，加上出口持續成長，銀行也配合各部會推出的美國關稅政策融資方案。

觀察2025年中小企業放款增額前5大銀行，分別為中信銀增801.28億元，玉山銀增713.39億元，一銀增572.64億元，北富銀增530.35億元與兆豐銀增359.98億元。

金管會今天也公布國銀截至去年12月底逾期放款情形。截至12月底，本國銀行家數38家，放款總餘額44兆8205億元，月增3417億元；逾期放款金額664.31億元，月減36.26億元；逾放比率0.15%，月減0.01個百分點。

張嘉魁指出，觀察放款月增原因，主要是企業跟個人年底週轉金需求增加，企業交付貨款，個人有投資理財、交屋與購車需求等。如果觀察用途別，週轉金月增2418億元較多；其次為購置動產月增502億元，創下該類增額歷史新高，包括企業購置設備與個人購置新車等需求；再來是購置不動產月增437億元，企業投資月增60億元。

金管會今天也公布銀行業2025年稅前盈餘5836億元，創下歷年新高。張嘉魁指出，年增562.8億元，主要是利息與手續費淨收益增加，投資淨收益部分受到利差與換匯交易（SWAP）收入縮減影響部分增幅。

張嘉魁指出，去年12月本國銀行全行單月獲利330.3億元，月減104.7億元，主要是銀行年底會增提呆帳費用，加上金融商品銷售手續費也受影響所致。

外界也關注金管會推動亞資中心，是否有意規劃相關人才執照，張嘉魁表示，私人銀行工作坊是參考新加坡方案提出執照相關建議，透過訓練、測驗來提升台灣金融從業人員專業能力，不過仍在研議階段。（編輯：楊蘭軒）1150205