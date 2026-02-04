國銀6大核心戰略放款年增3894億元 達標率102%

（中央社記者蘇思云台北4日電）金管會統計顯示，國銀6大核心戰略產業放款2025年12月底達新台幣8兆2869億元，月增283億元，終結連續3個月下滑。2025年全年放款餘額增幅為3894億元，為第4期預期成長目標3800億元的102.47%，也是連續4年達標。

金管會為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得資金，2025年持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為2025年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元的目標，2025年目標原本在當年7月提前達標，不過因近期幾個月放款餘額下滑，因此達標率在2025年11月底退回到95.04%，並於12月底成功達標。

金管會統計指出，截至2025年12月底，國銀對6大核心戰略產業放款餘額為8兆2869億元，月增283億元，終結連續3個月月減，轉為月增。觀察2025年全年放款餘額增幅為3894億元，為第4期預期成長目標3800億元的102.47%。

至於放款餘額變動因素，金管會表示，銀行表示多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量而調整短期或中期借款所致。

進一步觀察2025年至12月底放款成長金額前3名產業，以國防及戰略產業增加1992億元最多，其次為資訊及數位產業增加1933億元，再來是民生及戰備產業增加1739億元。

根據金管會統計，截至2025年12月底放款餘額最多的前5大銀行，分別為台銀、合庫銀、一銀、兆豐銀與華銀，皆為公股銀行。

配合行政院2021年5月21日核定6大核心戰略產業推動方案，金管會鼓勵銀行跟資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等6大產業建立關係，並協助取得營運資金。（編輯：楊蘭軒）1150204