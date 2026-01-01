國銀6大核心戰略放款 2025年11月底規模達8.2兆

（中央社記者蘇思云台北1日電）金管會統計顯示，國銀6大核心戰略產業放款2025年11月底達新台幣8兆2586億元，月減566億元。金管會指出，月減主要是因國防及戰略產業減少616億元，詢問銀行變動主要是因廠商調整中期放款，以及短期營運週轉資金所致。

金管會為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得資金，2025年持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為2025年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元的目標，2025年目標原本在當年7月提前達標，不過因近期幾個月放款餘額下滑，因此達標率在2025年11月底退回到95.04%。

金管會統計指出，截至2025年11月底，國銀對6大核心戰略產業放款餘額為8兆2586億元，月減566億元，已是連續3個月呈現月減。觀察2025年前11月放款餘額增幅為3612億元，占第4期預期成長目標3800億元的95.04%。

至於放款餘額減少原因，金管會說明，11月月減566億元，主要是國防及戰略產業減少616億元。不過，詢問放款金額變動較大的主要銀行表示，變動主要是因廠商調整中期放款及短期營運週轉資金所致，並非產業發生較大變化。

觀察2025年至11月底放款成長金額前3名產業，以國防及戰略產業增加2205億元最多，其次為資訊及數位產業增加2086億元，再來是資安卓越產業增加1185億元。

根據金管會統計，截至2025年11月底放款餘額最多的前5大銀行，分別為台銀、合庫銀、一銀、兆豐銀與華南銀，全數皆為公股銀行。（編輯：林克倫）1150101