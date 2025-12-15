國銀6大核心戰略產業放款 國防及戰略今年增額居冠

（中央社記者蘇思云台北15日電）金管會統計顯示，截至今年10月底，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額達新台幣8兆3153億元，較去年底增加4178億元，占今年預期成長目標3800億元的109.95%。觀察今年成長最多的是國防及戰略產業，增額達2820億元居冠。

金管會為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得資金，2025年持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為今年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元的目標，今年目標已在7月提前達標。

金管會統計顯示，截至10月底，國銀對6大核心戰略產業放款餘額為8兆3153億元，月減454億元，不過較去年12月底增加4178億元，全年達標率109.95%。

觀察今年以來至10月底放款成長金額前3名產業，以國防及戰略增加2820億元最多，其次為資訊及數位產業增加2443億元，再來為綠電及再生能源產業增加1584億元。

至於放款餘額變動主因，金管會說明，銀行提到多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量而調整短期借款（資金用途為一般週轉金）所致。

根據金管會統計，截至今年10月底放款餘額最多的前5大銀行，分別為台銀、合庫銀、一銀、兆豐銀與華南銀。（編輯：黃國倫）1141215