國銀9月底外幣存款達14.9兆元 創近半年新高

（中央社記者蘇思云台北23日電）金管會統計顯示，9月底本國銀行外幣存款餘額為新台幣14兆9181億元，月增710億元，創下近半年新高。金管會說明，主因是法人客戶營收入帳、資金調度需要影響，不過新台幣匯率9月升值，抵消部分增額。

回顧金管會統計的外幣存款餘額變化，國銀外幣存款餘額在今年2月底時達到15兆2193億元的歷史高點，不過，新台幣第2季強烈升值，也帶動外幣存款餘額4月、5月單月分別大減3893億元與6707億元。

金管會指出，本國銀行9月底外幣存款餘額為14兆9181億元，月增710億元，主要是因法人客戶營收（貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、資金調度需要影響，不過新台幣匯率9月升值1.36角，抵消部分增額。

9月底的外幣存款如果還原成美元也呈現月增，金管會指出，如果以9月底美元匯率30.469換算，9月底外幣存款為4896億美元，也較8月底增加45億美元。

根據金管會統計，9月底國銀外幣存款的兆元俱樂部依然是6家業者，依序為中信銀近1.5兆元、北富銀1.25兆元、兆豐銀1.23兆元、玉山銀1.12兆元、台銀1.11兆元與一銀1.06兆元。

中信銀指出，9月外幣存款月增125億元，主要是外幣活存成長，多來自法人客戶營運貨款或資金調度款項挹注；跟去年同期相比成長121億元，包含市場競爭、匯率波動、出口變化等多重因素影響所致，長期趨勢仍是穩定成長。

北富銀表示，9月底外幣存款月減449億元，主要因法人金融業務受他行競價匯出影響所致；但從今年整體法人金融外幣存款來看，在企業貨款收入、投資款和股利匯回、積極拓展法人外幣業務等因素帶動下，帶動存款水位持續提升。

至於外幣存款組成狀況，北富銀說明，法人金融前3大為美元（88%）、人民幣（5%）與港幣（3%）；個人金融外幣存款占比前3大幣別為美元（82%）、日幣（6%）與人民幣（4%）。以個金業務來看，今年以來因新台幣匯率較去年走升，民眾換匯意願提升，帶動主要貨幣存款餘額成長。（編輯：楊蘭軒）1141123