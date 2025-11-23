國銀9月底外幣存款達14.9兆元 創近半年新高
（中央社記者蘇思云台北23日電）金管會統計顯示，9月底本國銀行外幣存款餘額為新台幣14兆9181億元，月增710億元，創下近半年新高。金管會說明，主因是法人客戶營收入帳、資金調度需要影響，不過新台幣匯率9月升值，抵消部分增額。
回顧金管會統計的外幣存款餘額變化，國銀外幣存款餘額在今年2月底時達到15兆2193億元的歷史高點，不過，新台幣第2季強烈升值，也帶動外幣存款餘額4月、5月單月分別大減3893億元與6707億元。
金管會指出，本國銀行9月底外幣存款餘額為14兆9181億元，月增710億元，主要是因法人客戶營收（貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、資金調度需要影響，不過新台幣匯率9月升值1.36角，抵消部分增額。
9月底的外幣存款如果還原成美元也呈現月增，金管會指出，如果以9月底美元匯率30.469換算，9月底外幣存款為4896億美元，也較8月底增加45億美元。
根據金管會統計，9月底國銀外幣存款的兆元俱樂部依然是6家業者，依序為中信銀近1.5兆元、北富銀1.25兆元、兆豐銀1.23兆元、玉山銀1.12兆元、台銀1.11兆元與一銀1.06兆元。
中信銀指出，9月外幣存款月增125億元，主要是外幣活存成長，多來自法人客戶營運貨款或資金調度款項挹注；跟去年同期相比成長121億元，包含市場競爭、匯率波動、出口變化等多重因素影響所致，長期趨勢仍是穩定成長。
北富銀表示，9月底外幣存款月減449億元，主要因法人金融業務受他行競價匯出影響所致；但從今年整體法人金融外幣存款來看，在企業貨款收入、投資款和股利匯回、積極拓展法人外幣業務等因素帶動下，帶動存款水位持續提升。
至於外幣存款組成狀況，北富銀說明，法人金融前3大為美元（88%）、人民幣（5%）與港幣（3%）；個人金融外幣存款占比前3大幣別為美元（82%）、日幣（6%）與人民幣（4%）。以個金業務來看，今年以來因新台幣匯率較去年走升，民眾換匯意願提升，帶動主要貨幣存款餘額成長。（編輯：楊蘭軒）1141123
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 5 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 10 小時前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股崩跌照樣噴！這「被動元件」猛拉2根漲停 股價4天暴衝36%登強勢股王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。被動元件廠蜜望實（8043）不受...FTNN新聞網 ・ 1 天前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
台股暴跌近千點 專家指安啦！曝這族群有戲
[NOWnews今日新聞]台股僅經歷一天的大漲行情，今（21）日就遭到血洗，暴跌近千點，單日跌點寫下歷史第六大紀錄，對此，專家分析，這個盤就是「雲霄飛車」盤，台股已經從過去17300點漲到28000點...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
急輸血搶命！國家隊砸76億守護台積電、鴻海 貨櫃三雄這檔「10月營收雙減」受寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（20）日終場漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅3.18%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 48 分鐘前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個...CTWANT ・ 8 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
聯電21日逆勢收紅 特殊製程旺到明年
聯電今年前三季營收為591.27億元，季增0.6%，年減2.25%；累計今年前9月營收為1757.43億元，年增2.23%。每股稅後純益（EPS）達2.54元，累計獲利高於市場先前預期，全年EPS有望達到3.3至3.5元。聯電在近期宣布推出全新的55奈米雙極互補擴散金氧半導體（Bipolar-CMOS-DMOS）平台...CTWANT ・ 1 天前
安世轉單效應引爆！法人點名「這檔」吃最多紅利喊買進 目標價105元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導中國因不滿荷蘭政府日前以維護國家安全為由，凍結安世半導體資產，因此限制相關功率元件出口，作為報復荷蘭手段，台廠強茂...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
大賣超中的逆襲！外資大手筆砸111億元掃貨「這封測大廠」5萬張 又捧55億搶進這檔航海王
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
金控獲利王不是說假的！ 富邦蔡明興：今年有望再寫新高
近期股市大幅震盪，談到AI市場，蔡明興表示，AI才剛起步，短期波動不用擔心，長期趨勢成長，且相較於美國科技股，台灣科技股本益比偏低，仍有很大成長空間。台灣有許多AI產業領導廠商，將讓今年台灣的經濟表現超乎預期！他還透露剛和廣達董事長林百里及聯發科執行長蔡力行聊...CTWANT ・ 7 小時前