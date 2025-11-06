國銀9月放款月增2015億元 週轉金增加為大宗

（中央社記者蘇思云台北6日電）金管會統計顯示，國銀9月底放款總餘額達新台幣44兆1344億元，月增2015億元。金管會表示，以用途別來看，週轉金月增1746億元為大宗，可能是個人、企業、政府機構有資金調度需求，加上國內外證券市場活絡，帶動理財資金需求增加。

金管會統計顯示，截至今年9月底止，本國銀行家數為38家，放款總餘額新台幣44兆1344億元，月增2015億元；逾期放款金額673.19億元，月減16.12億元；逾放比率0.15%，月減0.01個百分點，與去年同期相同。

金管會銀行局副局長王允中表示，以放款用途別來看，以週轉金躍增1746億元為大宗，應是個人、企業、政府機講有資金調度需求，加上國內外證券市場活絡，推升投資理財資金需求增加，再來是購置不動產月增301億元，市場持續仍有購屋需求，加上公股行庫配合新青安政策、無自用住宅首購貸款，帶動貸款金額上揚。

購置動產部分月增68億元，王允中指出，因9月新車掛牌數也呈現成長，可能是個人車貸需求增加，至於企業投資月減101億元，主要是有部分個案到期緩款、聯貸案提前清償所致。

媒體關注放款變化，王允中指出，上半年因美國關稅政策導致整體放款減少，下半年隨著關稅政策明朗，有緩步回升趨勢，過往7月跟8月的放款增加金額都會較9月高，可能是7月跟8月發放股息融資需求增加、基期較高，因此9月增幅有減少一點。

根據金管會統計，9月單月放款大增的前3名銀行，分別為合庫銀月增532億元，台銀月增505億元，華銀月增432億元。至於單月放款大減的前3名，中信銀減少863億元，永豐銀363億元，彰銀134億元。

至於本國銀行全行累計前9月稅前盈餘為4561.6億元，王允中表示，目前累計數仍創下歷同期新高，較去年同期增加354.7億元，主要是因為利息跟手續費淨收益增加，但投資跟其他淨收益減少，因此抵銷部分增幅。（編輯：楊蘭軒）1141106