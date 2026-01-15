國門上的島嶼故事！七件作品、總長近 300 公尺 以藝術迎向世界 桃園機場第三航廈公共藝術《國境之門．島嶼寓言》亮相

▲ 公共藝術〈飛翔幻境〉以繽紛的千鳥圖騰，象徵台灣作為文化與移民匯集地的包容與多樣性。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳去年底正式啟用，2026 年公共藝術計畫《國境之門．島嶼寓言》亦同步完成。計畫由跨域藝術家卓彥廷博士主導，並攜手其所創立的 YEN TING CHO Studio，歷時三年打造七件公共藝術作品，總長近 300 公尺。作品以藝術回應機場作為國門與公共場域的想像，透過策展研究與數位藝術，共構旅途中兼具人文深度與舒適溫暖的空間體驗。今年，YEN TING CHO Studio 推出〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列，讓關於島嶼的故事，以不同材質，在更遼闊的場域中持續訴說。

七件公共藝術構築《國境之門．島嶼寓言》的島嶼敘事

《國境之門．島嶼寓言》設置於桃園國際機場第三航廈北登機廊廳候機區，由七件彼此獨立、卻又相互串聯的公共藝術作品構成。跨域藝術家 卓彥廷博士與策展人 周伸芳博士共同進行策展研究。機場作為國門，介於出境與入境、離開與回家之間，既是終點，也是起點。作品涵蓋七大主題：「未來」、「科技」、「多元包容」、「峰迴路轉」、「平安觀」、「海陸相連」、「家」，交織出島嶼在全球流動中的位置與情感經驗，將台灣各面向文化延展至國門，引導旅客思考身分、歸屬與移動之間的關係，最終豁然開朗「島嶼本身就是答案」。機場作為高度流動的空間，《國境之門．島嶼寓言》特別思量旅客於舒適行進與定點停駐之間的多變觀看視角。作品以全幅尺度回應建築與動線，透過細節密度與層次變化，使旅客在不同距離與角度中反覆閱讀，產生多層次的觀看經驗，促成與各國旅客之間的跨文化對話。

從機場出發，島嶼文化走入日常生活

在創作《國境之門．島嶼寓言》的同時，跨域數位藝術家 卓彥廷博士也進一步思考，如何讓團隊長時間策展研究所完成的島嶼文化故事，有機會與大眾共織，進行更遼闊的傳述。藝術家長期累積的策展思維與數位轉譯能力，在此扮演關鍵角色。他思索如何透過跨域創作，將凝鍊出的島嶼精神轉譯至另一種生活尺度的形式，重新思考材質、比例與圖像結構，創造飽含故事的日常「信物」。將公共說書由機場場域延展至日常生活，讓島嶼故事化為可被攜帶的記憶，陪伴旅人在世界各地相遇、相認。

公共藝術的心路歷程織寫：〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列

作為公共藝術走入日常的實踐，2026 年推出〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列，以織品形式紀錄計畫歷時三年創作軌跡。團隊將研究與製作過程中的美好與挑戰，轉化為織品藝術作品，在日常中感受並延續其中承載的文化厚度，同行台灣故事。

YEN TING CHO Studio 持續進行藝術創作與生活體驗之間的實驗，長期累積的策展思維與數位技術能力，成為跨媒介實踐的關鍵。在創作過程中，團隊結合舞者動作捕捉、數據運算與數位影像技術，轉譯成不對稱且不重複的圖像結構，使每一件作品都呈現獨特韻律。十一件精梳羊毛圍巾在柔軟與細節之間維持張力，展現鮮明的色彩搭配，同時保留公共藝術原有的島嶼精神與視覺深度。

〈島嶼寓言〉系列於 2025 年榮獲 IDA 國際設計獎金獎，肯定其在藝術、設計與工藝之間所開啟的創新路徑。透過可被穿戴的形式，台灣的精神能在不同媒材與尺度之中，成為在人與人之間共享的島嶼記憶。

董陽孜 × 卓彥廷，書法與數位藝術共創〈島語〉

跨領域藝術家 卓彥廷博士與書法藝術家 董陽孜合作，為〈島嶼寓言〉系列創作封面〈島語〉。〈島語〉以「台灣」為題，結合數位渲染生成的山形結構與島嶼輪廓，將書法深厚的文化底蘊，引入當代數位藝術與設計的語境之中。筆墨所承載的不僅是文字意義，更是捕捉島嶼與生活於此人們的精神與韌性，詮釋台灣獨有的美與生命力。透過數位技術轉譯的跨界合作，不僅是一種形式上的結合，更是一場創作方法的對話，不同世代、媒介的藝術共創實踐。

走進工作室，近距離參與公共藝術創作

除了可於機場欣賞由卓彥廷博士為台灣創作的《國境之門．島嶼寓言》公共藝術系列作品之外，即日起至 1 月 28 日，YEN TING CHO Studio 位於台北的工作室亦開放預約參觀。有意參與者可來信至 pr@yentingcho.com 預約，近距離感受藝術如何在不同媒材與尺度之間轉換其表現形式。

YEN TING CHO Studio 同步透過官方社群與網站，持續分享創作歷程，邀請大眾從不同角度認識公共藝術的脈絡與過程。透過參與與交流，使公共藝術成為一段能被延續、被述說的共同經驗，讓更多關於台灣的故事在生活中自然展開。

網站連結：

YEN TING CHO 官方網站： https://yentingcho.com/zh

《國境之門．島嶼寓言》官方網站： https://island-tales.com.tw/

〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列： https://yentingcho.com/zh/collections/2026_island-tales

