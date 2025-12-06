國門最暖身影新服務！桃機「導覽志工」帶隊探索第三航廈亮點

大強與小桂結縭20餘年，如今一同投入志工服務，不僅增添共同話題，也讓感情更加親密，他們笑說：「一起來當志工就很開心！」(記者陳逸寬攝)

〔記者陳逸寬／桃園機場報導〕每年12月5日是聯合國訂定的「國際志工日」，象徵全球對志願服務的重要肯定。桃園國際機場公司長期推動志工制度，今年更正式推出「導覽志工」新服務，以具體行動呼應國際志工精神與政府政策，讓旅客在機場獲得更貼心、完整的服務體驗。

桃園機場志工隊2009年成立，原有23名志工，今年5月再度招募時，吸引超過90人熱烈報名，最終錄取10名新成員，並有20名志工完成「導覽志工」專業訓練。志工們目前協助旅客服務、諮詢指引與環境巡查，每年累計服務超過2萬2000小時，是提升旅客服務品質的重要力量。

廣告 廣告

熱愛旅行加入志工 圖書館工作小棉襖：看見機場多元面貌

今年11月推出的導覽服務，以親切生動方式介紹第三航廈建設亮點、機場設施與運作模式。6週以來，已吸引上百人參加，成為推廣航空文化的新亮點。導覽活動採定時、定點、自由參加方式，旅客可遠觀興建中的第三航廈，從觀景台近距離欣賞飛機起降，全面體驗機場運作的精彩面貌。

今年8月加入志工行列的小棉襖、夫妻檔大強與小桂分享他們的服務心得。

在圖書館工作的小棉襖因熱愛旅行而加入志工，她說，過去搭機總是匆匆前行，如今才真正看見機場的多元面貌，「比我想像的更大、更完善，原來機場是一個這麼多元的空間。」

退役空服員協助外籍旅客得心應手 I人教授老公有志一同愛相隨

曾任空服員、現為藝術家的小桂以「體驗人生」的心情加入志工服務，希望為創作注入新的靈感。退休後重返機場，她感到既熟悉又驚喜。憑藉流利英文與過去的空服經驗，小桂協助外籍旅客得心應手。她笑說，一穿上志工背心就自動切換模式：「May I help you？」旅客恍然大悟地微笑，就是她最棒的回饋。小桂也分享不少趣事，例如有日本旅客習慣將便利商店說成company，引發小小誤會；還有不少人聽不懂Lost & Found就是失物招領區，讓服務過程充滿趣味。

小桂的先生大強，原本是大學化學系教授，為陪伴太太一起加入志工。他笑說，自己原本害羞內向，但4個月下來越講越起勁，甚至整理出6、7百筆旅客提問，夫妻倆回去後還會互相討論，將過去所學充分發揮。兩人結縭20餘年，過去因工作常分隔兩地，如今能一同在機場值勤，不僅增添生活話題，也讓彼此關係更加緊密。「一起來當志工就很開心！」他們笑著說。

小棉襖說，桃園機場是「兼具多元功能與完善設施的空間，非常適合旅客停留與休息」。大強則認為，機場「不只是中途停留，還好吃、好玩，而且能近距離觀賞飛機起降」。小桂補充說：「這裡有溫度，也充滿期待─每個人都帶著夢想出發，也帶著美好回來。」

機場公司說，志願服務是企業實踐社會責任(ESG)的一環，不僅提升旅客服務，也促進公共參與與文化推廣。未來將持續擴大志願服務量能，讓桃園機場成為兼具教育性、體驗性與公共價值的優質場域。

看飛機、認識桃園機場導覽活動時間是每週六下午2點半到3點，集合地點在第二航廈南側五樓商場(第三航廈模型展區)，導覽內容則有機場簡介、第三航廈模型解說、觀景台賞機體驗。

大強與小桂夫婦一起當志工，帶旅客導覽桃園機場。(記者陳逸寬攝)

二航廈5樓觀景台可近距離觀賞飛機起降。(記者陳逸寬攝)

小棉襖熱愛旅行，加入志工後才真正發現機場的多元與完善。(記者陳逸寬攝)

志工小棉襖帶領旅客參觀第三航廈模型，介紹建設亮點與機場設施。(記者陳逸寬攝)

桃園機場11月起推出導覽服務，帶民眾遠觀第三航廈，深入了解航空文化與機場運作。(記者陳逸寬攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

台鐵「桃園到中壢」電力設備故障 最快17：00恢復通車

好天氣倒數! 下週2波冷空氣報到 強度直逼「冷氣團」時間曝

獨家》高雄美術比賽學生作品遭判抄襲 一查得獎作品更吃驚

