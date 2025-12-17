國門有詐？日女控機場入境掃QR Code遭騙50美元 移民署：無此情事

▲ (圖/移民署)

台北市 / 武廷融 綜合報導

有日本媒體報導，近日有名日本旅客到台灣機場入境時掃了旗幟上的QR Code，竟遭詐騙50美元（約新台幣1570元），引發關注。移民署則澄清，已確認各機場港口所有TWAC連結QR Code的正確性，並無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code，移民署也強調，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。

有日本媒體報導，一名日籍旅客稱入境台灣時，在桃園機場掃描旗幟上的QR Code，沒想到卻連結至詐騙網站，害她被詐騙50元美金（約新台幣1570元）。該報導一出，不少網友紛紛認為，外籍旅客在國門被詐騙有損台灣國際形象，不過也有人質疑，近期回到台灣在機場入境時並沒有看到相關旗幟。

對此，移民署表示，國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性，並於16日再次全面進行清查，並無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。「事實上，基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。」

移民署強調，自今(114)年10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表(TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC)完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。移民署也將同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，請相關機關及運輸業者協助宣導正確網址。

