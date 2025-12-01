國門翻新！桃機「第三航廈北廊廳」試營運 可俯瞰飛機起降

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳於今（1日）凌晨3時正式啟動試營運。（圖／東森新聞）





桃園國際機場第三航廈北登機廊廳於今（1日）凌晨3時正式啟動試營運。一早湧入許多遊客一睹全新的候機室，三大國籍航空也投入營運，新增北美、紐澳、東南亞及東北亞航線。

北登機廊廳全長738公尺，新增D11至D18共8個登機門，動線也清楚流暢，登機與入境更加順暢，可增加桃機每年約580萬人次的服務量能。

候機室挑高13公尺，整體視覺採橘紅色設計，搭配整片玻璃帷幕，讓旅客能邊用插頭幫手機充電，一邊觀賞班機在外作業，座椅也升級成防潑座椅，螢幕也一併升級。旅客大讚北登機廊廳有更國際化的感覺，讓人感到相當興奮。

旅遊達人「傑西大叔」一早5點就來到北登機廊廳體驗，表示北廊廳的通透性搭配大片落地窗的玻璃設計，讓人感到非常寬敞。

桃機也送今天到機場登機的旅客一包乖乖。未來星巴克、微熱山丘、手信坊也將加入，與興波咖啡一起加入營運。想進入第三航廈，可從第二航廈辦理報到後步行15-20分鐘，或搭接駁車前往。

