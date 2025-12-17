國門遭詐團滲透？日籍旅客稱入境掃到「假TWAC」詐50美金

日媒報導，一名日籍旅客來台觀光，掃描機場旗幟上的「填寫入國登記表」QRcode，要求支付50美金，控訴遇到詐騙。（圖／東森新聞）





國門遭詐團滲透？日媒報導，一名日籍旅客來台觀光，掃描機場旗幟上的「填寫入國登記表」QRcode，要求支付50美金，控訴遇到詐騙，移民署強調只有透過海報跟液晶螢幕顯示的資訊，移民署清查機場也沒有發現假冒的掃碼，到底是日籍旅客自己誤點其他連結，或是詐團真的盯上新型的登記入境手續，移民署持續追查。

日媒ANNnewsCH：「在入境審查排隊的動線旁，豎立了很多廣告布條、旗幟，上面寫「入境需要填寫入境卡」，還標示「請從這個網址辦理」。

廣告 廣告

日籍旅客控訴掃描機場擺放旗幟，上頭的QRcode，連結的是台灣的「入國登記表」，掃描後卻支付了50美金，指控遇到詐騙。

民眾：「搶錢啊這是誰收的。」

根據日媒報導，女子來台前，不知道需要填線上申報，在機場看到廣告旗幟，以為是官方設置，照步驟掃描登錄，卻看到需要支付費用，女子覺得要遵守規定乖乖付錢，但實際回到機場，完全沒看到所謂的廣告旗幟，只有透過易拉展海報跟液晶螢幕的形式，方便外籍旅客，馬上得知如何快速登記，女子到底掃了什麼網頁，從哪獲取資訊，甚至被誰騙錢無從得知。

民眾：「我會問工作人員，去每一個國家，基本上都會提前填這樣的入境卡。」

落地台灣的前三天之內到官網申請，入境通關時可以免去以往，出示申報憑證的步驟，或是可以在入境大廳機場長廊，掃描官方QRcode，就可以及時填寫，只要讀取護照，填寫好的資料就會顯示，不但省力也省時。

如今傳出詐騙集團滲透國門，移民署嚴正駁斥。

移民署國境事務代理大隊長林清芬：「移民署國境事務大隊，已經在昨天（12/16），進行全面的清查，目前並沒有發現有罔冒的QRcode。」

目前移民署已經確認，機場沒有任何假冒條碼，女子到底是真的被騙，還是一出機場，收到釣魚簡訊誤點連結，以為是TWAC要求填寫還得再查。

但這回肯定，讓觀光客來台意願大打折扣。

更多東森新聞報導

聽某嘴大富貴！馬籍「臺中女婿」 成功抽購物節1萬美金

台中政府發錢了！外籍女婿抱回1萬美金 揭中獎秘訣

馬來西亞「台中女婿」幸運抽中台中購物節1萬美金

