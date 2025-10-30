國門開放需求快拍暴增！富多美揪「小張柏芝」 Holo＋FACE周年優惠放送

富多美找來新生代藝人黃靖雅（Lydia） 擔任品牌代言人，希望擴大年輕客群。（富多美提供／朱世凱台北傳真）

疫情後國門開放，今年台灣出國旅遊與商務人數持續攀升，平均每月超過百萬人次奔赴海外，證件快照需求同步暴增，加上線上求職、學歷與專業證照申請等新興需求，「快、準、美」證件照成為現代生活的必備要素，讓快拍機、攝影館紛紛出招搶商機。

富多美於民國78年成立，深耕台灣超過30年，旗下快照機遍布全國超過600台，是台灣市占率第一、同時具備研發、生產與製造能力的自動快照領導品牌，秉持品質、信任、創新的經營理念，提供消費者快速、便利且高品質的拍照服務。富多美持續以科技創新優化拍照體驗，近年推「自然美顏模式」、「電子支付」及「電子檔即時下載」等多項貼心功能，更貼近現代人多元的生活節奏，打造智慧又便利的拍照體驗。

廣告 廣告

Holo＋FACE主推「明星級一站式」，現推出7周年優惠活動。（Holo＋FACE提供／朱世凱台北傳真）

為擴大年輕客群，富多美今年特別邀新生代藝人黃靖雅（Lydia） 擔任品牌代言人，以她清新自然、氣質出眾的形象詮釋品牌理念「自然、美好、真實」，傳遞「每一張快照都記錄真實自我」的精神。據悉，黃靖雅畢業於美國華盛頓大學大眾傳播與商業學系，現為台灣知名食品品牌「大房豆干」第五代傳人，同時也是新生代演藝界矚目新星，她於2024年加入旺淂窩門娛樂成為旗下藝人，並積極參與公益行動，曾擔任「善愛嘉年華」活動大使，以溫暖正向的形象獲得媒體與粉絲一致好評，外界盛讚她兼具「張柏芝的清新」與「陳慧琳的氣質」，不僅擁有亮眼外貌，更以行動力與公益心展現現代女性的自信魅力。

首個將「韓式證件照」概念照相館引進台灣的品牌Holo＋FACE，標榜最快能在30分鐘內完成取件的證件照拍攝服務，主推「明星級一站式」精緻妝髮與攝影服務，全程皆由專業彩妝造型師、攝影師、修圖師1對1接待，提供客製化的專業建議。為慶祝7周年，11月30日前推多重優惠，包括拍攝就送品牌單色飲料杯套，證件照、形象照、人氣寫真全面優惠61折起等。

更多中時新聞網報導

廚餘餵養不到1成 豬協籲禁用

黃小琥為看清楚觀眾 開了10次燈

老蕭獻聲孝親獎「傳遞孝順力量」