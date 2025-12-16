國門飄米香！「米糧精品伴手禮」正式進駐國際機場
【警政時報 薛秀蓮／桃園報導】為向全球旅客展現臺灣米製品的豐碩成果與創新活力，農糧署攜手昇恆昌與新東陽兩家重要合作夥伴，於桃園國際機場正式啟動「米糧精品伴手禮」展售專區，精選多款最具臺灣特色的米製精品伴手禮進駐機場門市，讓「帶一份臺灣米」成為國際旅客與返國遊子的全新旅遊記憶。
臺灣米食創新實力 打造高品質精品伴手禮
稻米為國人的主食之一，不僅具有好消化、易吸收、有飽足感等優點，在烘焙應用上，其吸油率低於麵粉的特性，更能有效減少產品油脂用量，同時增加糕點的柔軟度與外層酥脆度，帶來更健康、更細膩的絕佳口感。
近年來，農糧署積極投入資源，致力於輔導傳統米製食品轉型升級，鼓勵國內烘焙與米食加工業者進行創新研發，將傳統米食提升為兼具美觀、美味與食品安全的精品點心。目前已成功商品化並上市超過百項產品，充分展現臺灣農業與食品加工業的創新實力。
米香飄出國門 臺灣米製人氣伴手禮機場買得到！
農糧署表示，過去米糧伴手禮推廣多著重在節慶送禮市場，為擴大推廣國內優秀的米製加工品，本(114)年起開始強化遊客市場推廣力道，攜手昇恆昌與新東陽兩家合作夥伴，精選24項米糧伴手禮，輔導於桃園國際機場第一航廈出境大廳臺灣特色商品館及人氣土特產專區、管制區內的臺灣農特產品專區（A6登機門附近）、桃園國際機場第二航廈管制區內的豐禮舖（C2候機室旁）、高雄國際機場新東陽門市及國道一號西螺服務區等實體通路販售6個月以上，並於臺灣好農、PayEasy等電商平台上架，讓消費者不論身在何處，都能輕鬆選購優質的臺灣米製伴手禮，讓臺灣米香飄得更遠、飄進更多國際市場。
本次最具特色及代表性的米糧伴手禮包括：以蓬萊米粉結合黑松露鹽，搭配烘乾的切片洋菇，將黑松露的濃郁香氣層層釋放於每一口米餅之中的久久津乳酪本舖「黑松露洋菇米餅」；使用臺南20號米穀粉，外皮細緻帶脆，搭配土鳳梨酸甜內餡的樂米穀場「初雪美姬米鳳梨酥」；使用100%米穀粉製作，獨特稻香並將宜蘭冬山烏龍茶、壯圍花生、員山土鳳梨、三星蔥等食材集於一盒的日日高升「宜蘭四饌餅」；以及用米取代奶粉並加入伊思尼發酵奶油與烘烤杏仁，打造軟中帶脆、濃郁米香的新世代胖肉鋪「米軋糖」。各式米糧伴手禮不但展現出臺灣米的多元風貌，也讓旅客在出境前能輕鬆將「臺灣味」帶回家。
開幕期間限定！專區滿額再送米糧伴手禮
為慶祝米糧精品伴手禮正式進駐桃園國際機場，即日起只要在桃園國際機場米糧伴手禮展售專區，購買米糧伴手禮滿新臺幣500元，即可參加抽獎活動並現場兌換各式米糧伴手禮1份，數量有限、送完為止。現場也將安排試吃贈禮活動，邀請國內外旅客一同體驗臺灣米的香甜美味、多元性與高品質。更多米糧精品伴手禮訂購資訊請上農糧署官網/最新消息（https://www.afa.gov.tw）查詢。
