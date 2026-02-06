國防創新小組成立滿2年 顧立雄曝成果：將對外採購機器狗、無人艇

國防創新小組（DIU）於2024年2月1日成立，如今已滿2年；國防部長顧立雄近日表示，規劃對外採購新興裝備，包含自主化無人艇、四足機器人（機器狗）等。（資料照／林煒凱攝）

國防創新小組（DIU）於2024年2月1日成立，如今已滿2年；國防部長顧立雄近日表示，除推動廠商交流，促進民間產業發展，執行水下滑翔機、繫留型無人機等現貨測試，也規劃對外採購新興裝備，包含自主化無人艇、四足機器人（機器狗）等，並採小批量採購測試、快速建案、儘速獲得。

顧立雄近日稱，國防部關注新興科技在軍事上的應用，國防創新小組積極探尋民間成熟產品及創新技術，透過廠商交流、國外觀展、駐外單位協助蒐集、委託研究管道等，去年舉辦117場次商情交流。

他透露，今年會執行衛星影像AI自動辨識系統、擴增實境智慧作戰系統及智慧化倉儲管理等3項原型開發作業，還有繫留型無人機、輕兵器火控系統、聲學追蹤、水下滑翔機等10項少量現貨測試，並且循產業化圓桌會議執行無人機7項、資安類3項的研發補助作業，推動及促進民間產業發展。

顧立雄說，未來在現有多元籌獲途徑，規劃更多國外已部署有實績新興裝備，使國軍能夠掌握最新的科技水準，運用最新的武器裝備來發展戰術戰法，來快速持續量產籌獲及部署。

他強調，會用原型開發、小批量採購，快速驗測新興科技是否符合作戰需求，包括無人地面載具、四足機器人、自主化無人艇、智慧化後勤管理、雷射通訊系統等，採小批量採購測試、快速建案、儘速獲得。

顧立雄也說，國防研究方面，重點在無人載具反制偵搜、資電防護、航太動力跟飛彈系統、創新不對稱技術等，去年執行共130項研究案，有效掌握關鍵技術發展。

而因應人工智慧快速崛起，去年10月成立人工智慧專案辦公室，導入具有AI功能技術，來建立數位資料管理制度跟標準，確保資料正確性、一致性跟可用性，來擴大服務運用、奠定智慧技術的基礎環境，資料治理、數位治理是基本功夫，來奠定引進、強化AI治理能力，加速國軍現代化進程。

官兵加薪成效如何？數據曝光

至於官兵加薪成效為何？顧立雄說，提升官兵待遇福利專業價值也是國防部現代化轉型重點，國防部依據敵情威脅跟防衛作戰需求及勤務專業特性，去年提出志願役加給、戰鬥部隊加給、網路戰加給、戰航管加給、電訊偵測加給等5項調整方案，去年獲得政院核定生效。

顧立雄指出，隨著相關調整方案實施，人力編現顯著提升，去年留營成效87.2％，相較113年提升5.2％，去年底編現比達80％，志願役現員相較2024年成長3000餘人。

另外，依照總統持續照顧官兵及眷屬的政策指示，在服役環境方面，興安專案去年完成92案，今年規劃完工3案。而為改善外離島跟高山偏遠地區以及職務宿舍需求，也持續推動展興專案，辦理13案老舊營舍、3案軍醫院備勤大樓以及9處職務宿舍興建工程，合計25案。

同時，今年並核定陸軍的小徑營區等9案老舊營舍、三軍總院等2案軍醫院備勤大樓，以及8個職務宿舍的新建工程啟案執行。其餘6個案子規劃明年起陸續納入，來務實地改善官兵的生活環境。



