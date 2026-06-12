國防大學博碩士班畢典 鍾樹明：堅定信念創新精進

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（軍聞社記者侯凱議桃園12日電）

國防大學12日舉行「博、碩士班115年班畢業典禮」，由國防部副部長鍾樹明上將主持，向195位畢業學員致上祝福與勉勵，期許大家以身為軍人為榮，堅定信念、持續精進，為國防建軍與科技創新注入堅實力量。

鍾副部長致詞時表示，此次共有11位博士班及184位碩士班同學完成學業，無論是歷經2年或4年的努力，這份榮譽皆實至名歸。並表示現在各位領取的不僅是學位證書，更是一份國家交付的責任。學位證書代表專業能力的肯定，而肩負的使命，則來自國家與人民的託付。

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鍾副部長指出，當前國際安全局勢正處於劇烈變動之中。各種新興科技的快速發展，都在重新定義未來戰場。現代戰爭所考驗的，不只是武器裝備，更是科技實力、組織韌性、決策速度與全民防衛意志。因此，國防工作已不只是軍隊的任務，而是攸關國家生存與發展的戰略工程。

鍾副部長也提到近年來，政府持續推動國防自主，建軍備戰與全社會防衛韌性建設，積極強化不對稱作戰能力，發展無人系統、人工智慧及資安防護能量，並深化與理念相近國家的合作交流。身為國軍只有一個目標，就是確保國家安全，守護民主自由，維護人民安定生活。

鍾副部長強調，身為國軍高階專業人才，未來將在指揮領導、政策規劃、戰略研究及國防事務等領域承擔重要責任。期許各位不僅要精通專業，更要具備戰略視野與跨域整合能力，能夠把科技轉化為戰力，把研究成果落實在建軍備戰，讓國家每一分的投入，都能轉化為守護家園的力量。

最後，鍾副部長期勉畢業生要保持終身學習的態度。唯有不斷精進、勇於創新，才能掌握未來、贏得先機。未來當各位擔任領導職位，更要深刻體認，領導不在於權力，而在於責任；不在於指揮多少人，而在於願意為多少人負責。真正的領導者，必須在關鍵時刻挺身而出，在困難面前承擔責任，以身作則贏得信任，以團結凝聚力量。

鍾副部長昨日主持國防大學博、碩士班115年班畢業典禮，並頒發畢業證書。（軍聞社記者侯凱議攝）