國防大學國際學院危機決策模擬系統 培育戰略人才

記者葉軒瑜／專題報導

國防大學國際學院最新研發危機決策模擬系統，內建各式模擬國家戰略層級危機處理狀況，搭配決策軟體輔助演練，以數位化介面即時呈現推演狀況，有效驗證學員面臨國家外交、軍事與經濟等不同面向的決策作為；該系統日前首度透過校辦歐洲、東南亞等國共同參與的「跨國戰略社群危機決策競賽」驗證，展現教學研發豐碩成果。

面對印太區域安全情勢快速變化，危機樣態日益多元且複雜，國防大學國際學院為強化學員危機決策能力，研發名為「民主之盾：鬥陣」（Democratic Shield: Shoulder to Shoulder）的危機決策模擬系統，內建超過200種真實國際事件模擬情境，期透過更貼近現實的決策環境，訓練學員戰略層級決策作為；國際學院日前舉辦「跨國戰略社群危機決策競賽」，邀美、歐、南亞及東南亞等27國、32所大學與智庫單位參加，也同步驗證該系統的實用性。

有別傳統單一情境兵棋推演系統，「民主之盾：鬥陣」以印太區域安全局勢為主軸，量身設計整合型決策模擬平臺；除了以真實國際危機事件為想定，也設計多回合互動模式，讓參與者透過各式危機狀況處理，磨練戰略層級決策作為。此外，系統導入「議題式兵推」（Tabletop Exercise, TTX）作業程序，並結合OODA（觀察、調整、決策、行動）循環等指參作業邏輯，引導學員循序分析情勢、評估選項、形成決策，再觀察行動後的影響回饋，培養宏觀且具前瞻性的戰略思考能力。

國防大學國際學院副教授杜長青上校指出，盼學員能透過系統提升國際視野與戰略決策能力，未來系統將持續精進操作介面，藉以提升模擬精準度與應用廣度，進一步強化國家整體防衛韌性。

國防大學國際學院研發危機決策模擬系統，內建各式模擬國家戰略層級危機處理狀況，搭配決策軟體輔助演練，學員可透過數位化介面即時呈現推演狀況，磨練戰略層級決策作為。（記者葉軒瑜攝）