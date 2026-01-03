國防大學政戰學院傑出校友 中央社記者盧太城獲選

（中央社台北3日電）國防大學政戰學院今天舉行74週年院慶並表揚傑出校友，在中央通訊社任職27年的駐台東記者盧太城獲選，他曾獲卓越新聞獎、內政部優質新聞獎等多個獎項，此次獲選傑出校友，被讚實至名歸。

對於獲選國防大學政治作戰學院傑出校友，盧太城表示，過去國防大學傑出校友多是在部隊有傑出表現，因此幾乎都是將軍身分；這次學校看到校友離開部隊後的努力，讓傑出校友的選拔也能和外面社會接軌。

盧太城擁有33年的採訪經驗，重大新聞事件不缺席，包括921大地震，長達20天搭直升機穿梭災害現場；新聞延燒2個月的台東南迴鐵路「搞軌案」；颱風莫拉克重創台東；太魯閣號在花蓮脫軌造成嚴重死傷；0403花蓮大地震；花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件等。他都堅守第一線並即時報導。

此外，盧太城也獲得許多獎項肯定，包括卓越新聞獎、社會光明面新聞報導獎、扶輪社職業成就獎、台灣新聞攝影比賽、雲豹新聞獎、內政部優質新聞獎、中央社攝影獎佳作，以及入圍吳舜文新聞獎、客家新聞獎等總計13個獎項。

復興崗新聞系友會理事長孫宜成中將表示，政戰學院成立74年，復興崗新聞系已經畢業3000多名系友，分別在國軍各軍種政戰部門、三軍軍事新聞、軍訓界等單位服務；也有人進入國內公民營新聞媒體服務，盧太城這次獲選傑出校友實至名歸。

前青年日報記者余萬益表示，盧太城在校時內向、靦腆話少，很難想像他竟在新聞媒體人的路上走出廣闊大道，當選傑出校友堪稱「在野將軍」；能當他的直屬輔導學長，也感到驕傲。（編輯：吳素柔）1150103