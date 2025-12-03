國防大學跨國戰略社群危機決策競賽 強化應變思維

記者連琳／綜合報導

國防大學昨日舉辦2025年「第15屆跨國戰略社群危機決策競賽」，由教育長李少將主持，邀請國內、外各大學相關系所與戰略社群師資共襄盛舉，期增進參與者國際戰略視野及面對複合性危機的跨部會應變思維，提升戰略研究風氣與學術地位；此次跨國兵棋推演採用軍文學員混合編組，邀請來自美國、日本、韓國等國家組成代表隊，與我國戰略研究相關系所進行跨國危機決策交流。

今年以「2027年中共航母戰鬥群成軍對印太安全的影響」為主題，進行各項想定場景設計，討論議題包含「中國軍力在西太平洋地區的投射與擴張威脅」、「區域民主同盟聯防機制」、「印太民主國家與中國經濟對抗及合作」，以及「中國灰色地帶與混合戰作為因應」，分別設計各種想定狀況，探討區域國家如何在兼顧自身利益與安全的狀況下，共同建立第一島鏈的民主聯防機制，以應對未來更為險峻的中國威脅局勢。

李教育長強調，危機決策與政軍兵棋推演為結合理論與實務之教育訓練方式，不僅使各校研究生了解國家重大決策必須考慮的複雜層面，更透過各國專家講評與指導，增進渠等對國際情勢、危機管理與談判溝通有更為完整的認知，培養未來國家安全戰略人才，並期盼持續推廣跨國戰略社群各項安全合作，以有效建構第一島鏈民主聯盟及安全聯防機制，確保印太區域和平穩定。