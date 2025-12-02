【國防大學跨國戰略社群危機決策競賽】27國精英「鬥陣」 強化攻防決策推演

記者葉軒瑜／臺北報導

國防大學國際與國防事務學院昨日於北投復興崗校區，舉辦「2025年第15屆跨國戰略社群危機決策競賽」賽前訓練營，吸引包括臺灣、美國、歐洲、南亞及東南亞等27國、共32所大學與智庫單位參加。其中，訓練過程運用國際學院自主研發的「民主之盾：鬥陣」（Democratic Shield: Shoulder to Shoulder）決策模擬平臺，透過專業學術交流與策略文件撰寫，建立參賽者區域安全共同策略，並提升各國青年與戰略人才對印太情勢的理解與分析能力。

採3大主軸 跨國專家引導參賽

本次競賽為期2日，由國際學院攜手臺灣大學政治學系、中興大學亞洲與中國研究英語碩士學位學程、政治大學國際事務學院共同主辦，並邀請韓國國防大學前校長林琪勳、美國智庫「蘭德」（RAND）等專家親臨指導，引導各國參賽者在「跨國視角」、「危機管理」與「戰略溝通」3大主軸下，進行深度的外交談判、戰略溝通與決策推演。

競賽首日「賽前訓練營」，安排參賽者分組為印太聯盟（藍方）與挑戰者中共勢力（紅方）陣營，包括美國、日本與中華民國組等，與中共組展開攻防推演。訓練內容涵蓋策略文件撰寫、團隊溝通建立、規則講解與實戰訓練，使參賽者能優先掌握競賽邏輯與作業流程。此外，參賽者實際操作由國防大學國際學院自主研發的「民主之盾：鬥陣」決策模擬平臺，透過即時互動情境推演，提前熟悉危機決策節奏，將為第2天正式競賽奠基。

民主之盾：鬥陣 呼應友盟並肩作戰

值得一提的是，今年國際學院「民主之盾：鬥陣」決策模擬平臺，為國內首套聚焦印太安全、具國家戰略層級的即時動態模擬系統。系統名稱結合臺語「鬥陣」，象徵夥伴合作精神及英文「Shoulder to Shoulder」，呼應友盟並肩作戰意涵，並強調「理念相近國家的合作韌性」，呈現臺灣在印太安全網絡中的關鍵地位。