國防委員會「機密資料被帶走急追回」 沈伯洋還原情況…黃國昌辯：僅30秒

沈伯洋(左)稱黃國昌(右)攜出機密資料幾分鐘，黃國昌反嗆抹黑。資料照片



立法院外交國防委員會今天（1／19）上午召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢，不過發生一個插曲。會議結束時，民眾黨立委黃國昌從委員會帶走機密資料，民進黨立委沈伯洋還原情況稱「幾分鐘就被追回」。對此，黃國昌在臉書發文指出，不小心夾帶國防部資料，已立刻繳回，前後時間不到30秒。

民進黨立委林楚茵表示，有關國防特別預算機密會議速報，全程機密可公開的資訊經國防部整理後，下午交給出席委員；她也透露，黃國昌帶走機密資料，還好第一時間「被追回」。

沈伯洋則還原整個狀況是，黃國昌質詢完，王定宇召委立即要宣告，有哪些事情要注意不能洩漏等，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，他猜是可能急著有行程，所以王定宇只好無奈說，「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了」，但王定宇還沒講完，黃國昌就已走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

沈伯洋指，機密資料只被帶出去大概幾分鐘，但機密會議一直以來的規範都很不足，偏偏這幾年非常需要機密會議。沈伯洋強調：「我們2024年國會改革提了相關方案，結果全部被丟包。」

針對此事，黃國昌臉書回應：「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。」至於為何攜出機密資料，黃國昌則說：「離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。」

黃國昌也批評沈伯洋：「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」沈伯洋也在黃國昌的貼文底下留言回應：「我只是陳述事實…這樣也叫抹黑？還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規？」

